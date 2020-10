12:30 Uhr

Maskenpflicht: Kabarettistin stellt in Bobingen ungewöhnlichen Vergleich an

Mit Eindrücken aus dem narzisstischen Alltag brachte Vera Deckers das Publikum in der Singoldhalle zum Lachen.

Plus Kabarettistin Vera Deckers nahm in Bobingen Befindlichkeiten und Trends des modernen Lebens aufs Korn. Auch auf das Thema Maskentragen ging sie ein.

Von Ingeborg Anderson

Vera Decker hatte beim Thema Maskenpflicht in der Bobinger Singoldhalle einen besonderen Vergleich gewählt: „Man sieht immer mehr Menschen die Maske so tragen, dass die Nase frei ist. Das ist, wie wenn man bei der Badehose den Pimmel raushängen lässt.“ Passend zum Titel des Programms begründete sie, warum sie nicht mehr als Psychologin arbeitet: „Da muss man sich den ganzen Tag mit Problemen anderer Leute beschäftigen. Das ist doch belastend.“ Dann doch lieber Künstler und Narzisst sein. „Deshalb geht es heute Abend nur um mich“, kündigte die Kölner Kabarettistin mit Augenzwinkern an.

Narzissten dominieren mittlerweile die Gesellschaft, stellte sie fest. Da sei es wichtig, nicht den Anschluss zu verlieren, sich sichtbar und vernehmbar zu machen. Das geschieht über die sozialen Netzwerke, da zählen Likes. In Abwandlung des Descartsches Satzes „Ich denke, also bin ich“ heißt es heute: „Ich bin online, also bin ich.“ Möglichst viele „Follower“ zu haben, ist das Ziel. „Hatte man früher einen Follower, hat man das Pfefferspray rausgeholt“, kommentierte Deckers rückblickend.

Das Selfie ist das häufigste Fotomotiv der Zeit. Und es gehört dazu, dass man sich nicht unbedingt streng an die Wahrheit hält. Heute gilt „Wer immer lügt, hat‘s durchgezogen. Lügen sind alternative Fakten und somit Fremdgehen alternative Treue.“

Die etwa 180 Besucher in der Singoldhalle, die vorschriftsgemäß zu „Hygienegemeinschaften“ geordnet an Tischen saßen, amüsierten sich nach eher verhaltenem Start im Verlauf des Abends zunehmend heftiger. Das lag nicht zuletzt daran, dass die studierte Psychologin immer wieder mit dem Publikum in Dialog trat. Etwa bei der Einschätzung einer texanischen Studie, bei der 400 Probanden 237 Gründe, um Sex zu haben, gefunden hatten: Beispielsweise um Kopfschmerzen loszuwerden, um ein Beziehungsgespräch zu vermeiden, um den Nachbarn zu ärgern oder auch um Gott näher zu sein und um Kalorien zu verbrennen.

Vera Deckers widmete sich den Trivialitäten des narzisstischen Alltags. Wie etwa der, ob „shoppen“ gegen Stress hilft. Nur bedingt – ein Schoppen schon eher. Warum wird mit zunehmendem Alter die Handtasche immer schwerer? Wie der Partner die Frage, ob man zugenommen hat, richtig beantwortet – nämlich so: „Mit der Hose stimmt was nicht.“ Oder warum der Vollbart nun nicht mehr nur Mathe-Lehrern in Cordhosen vorbehalten ist, sondern heutzutage auch von "Milchbubis" getragen wird, zusammen mit einem „Hipsterknödel“ auf dem Kopf.

