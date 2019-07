vor 34 Min.

Massive Verspätungen bei der Bahn: Ein Stellwerk machte Ärger

Eine Störung ist verantwortlich für Zugausfälle zwischen Augsburg und Günzburg. Erst nachmittags fuhren die Züge wieder regulär.

Das Stellwerk war Schuld: Bis zum Nachmittag mussten Bahnkunden gestern mit Verspätungen und Ausfällen auf der Strecke zwischen Augsburg und Günzburg rechnen. Grund war eine technische Störung an einem Stellwerk bei Gessertshausen, die im morgendlichen Berufsverkehr entdeckt wurde. Für die Reparatur wurde das gesamte Stellwerk außer Betrieb genommen. Erst gegen Mittag konnten die Züge wieder regulär fahren.

Für Bahnkunden bedeutet das: Sie mussten ab Westheim den Bus nehmen, um nach Dinkelscherben zu kommen. Die Züge aus Richtung Augsburg Hauptbahnhof endeten in Westheim vorzeitig, ebenso fuhren in der Gegenrichtung die Züge aus Richtung Günzburg nur bis Dinkelscherben. Der Streckenabschnitt Westheim – Dinkelscherben war gesperrt. Der Fernverkehr wurde über Donauwörth umgeleitet.

Bahn: Störungen sind ein unglücklicher Zufall

Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher der Bahn, die Störungen „hingen mit dem Schienennetz und der zugehörigen Technik zusammen“. Die Gleisanlagen seien nach Angaben der Bahn erst kürzlich abschnittsweise erneuert worden. Die Gleise seien „noch nicht überaltert“ und nicht die Ursache für die Störung auf der Strecke, so die Einschätzung der Bahn.

Zwischen Burgau und Augsburg müssen Bahnkunden derzeit viel Geduld aufbringen. Erst vergangene Woche gab es Beeinträchtigungen auf der Strecke zwischen Augsburg und Dinkelscherben. Grund war ein sogenannter Gleislagefehler eines rund 200 Meter langen Abschnitts in Dinkelscherben. Wegen der großen Hitze hatte sich der Stahl der Schienen ausgedehnt. Um die viel befahrene Strecke zu entlasten, kehrten die Pendelzüge von Augsburg nach Dinkelscherben bereits in Gessertshausen um, während alle anderen weiterfahren durften. Ersatzbusse gab es nicht. In der selben Woche blockierte zudem ein liegen gebliebener Fernverkehrszug mit einer technischen Störung rund drei Stunden ein Gleis.

In allen drei Fällen lag der Fehler am Streckennetz: Eine „zufällige“ Häufung von unglücklichen Störungen, die nicht miteinander zusammenhingen, sagte ein Bahnsprecher. Deswegen werde außer des Stellwerks die Strecke nicht weiter auf mögliche Mängel geprüft. (mells)

