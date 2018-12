15.12.2018

Matthias Mark führt weiter die Meitinger SPD

Vorstand im Amt bestätigt. Mehr Personal im Rathaus gefordert

Der Vorstand der SPD Meitingen bleibt auch die nächsten zwei Jahre im Amt. Bei den Neuwahlen während der Jahreshauptversammlung wurden Vorsitzender Matthias Mark, sein Stellvertreter Michael Zambelli Gat, Kassierer Gerhard Zach sowie Werner Grimm, Günther Burgemeister und Ellen Blask in ihren Ämtern bestätigt. Neu ist Werner Deubler als Beisitzer.

Fraktionschef Werner Grimm berichtete über derzeit aktuelle kommunalpolitische Themen und unterstrich dabei die Forderung der SPD, im kommenden Jahr geplante Projekte endlich in die Tat umzusetzen. Ein neuer Kindergarten sei notwendig, da die bestehenden Einrichtungen an der Kapazitätsgrenze angelangt seien. Dieses gelte auch für Grundschule, Hort und Mittagsbetreuung, so Werner Grimm. Bei der Gestaltung des Ortskerns sieht die SPD erste Priorität in der Umgestaltung des DIWI-Geländes an der Schlossstraße und in der Erweiterung von Rathaus und Bürgersaal. Das Problem für die Umsetzung der geplanten Vorhaben sei das fehlende Personal im Rathaus, aber auch im Bauhof. Hier forderte der SPD-Fraktionsführer die Schaffung neuer Stellen. Zukunftsprojekte seien ein Kreisverkehr am Lidl-Markt und ein Bürgerbüro in Herbertshofen. Aber auch der Umbau der Meitinger Gemeindehalle in ein Bürger- und Jugendhaus sei notwendig. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der SPD wurde Michael Zambelli Gat geehrt. (peh)

