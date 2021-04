Mauer in Diedorf beschädigt: Polizei erwischt Autofahrer auf der B300

Ein 53-jähriger Autofahrer, der in Diedorf eine Mauer beschädigt hatte und geflüchtet war, kam dank eines Zeugen nicht weit.

Am Samstagmittag parkte ein 53-jähriger Mann sein Auto im Mergelweg in Diedorf. Da er keinen Gang eingelegt hatte und die Handbremse vermutlich nicht stark genug angezogen war, begann das Fahrzeug laut Polizei rückwärts zu rollen und prallte gegen die Mauer einer Garage. Hier brach ein Teil heraus, am Pkw wurde das Heck stark deformiert. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Der Flüchtige wurde auf der B300 erkannt

Der Hausbesitzer bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei. Nachdem aber Kennzeichen und der Fahrzeugtyp bekannt waren, konnte der Flüchtige durch eine Streife der Polizei Zusmarshausen, welche auf der Anfahrt zum Einsatzort war, auf der B300 erkannt und gestellt werden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (dav)

Lesen Sie dazu auch: