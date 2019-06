vor 56 Min.

Max Ertl freut sich auf ein schöneres Dreieck

Die 30 Steppacher Gewerbetreibenden haben den Chef der ortsansässigen Konditorei zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Dies sind die Ziele von „Steppach in Aktion“.

Von Angela David

Der Zusammenschluss von 30 Steppacher Gewerbetreibenden haben Max Ertl zu ihrem neuen Vorsitzenden bestimmt. Damit hat „Steppach in Aktion“ eine neue Führung, nachdem die langjährige Vorsitzende und Gründerin Anja Greiter im vergangenen Herbst nach langer Krankheit gestorben ist. Greiter kämpfte auch jahrelang für die Umgestaltung des Steppacher „Dreiecks“, um mehr Leben ins Ortszentrum zu bringen und den Platz attraktiver zu gestalten.

„Den Erfolg ihrer Bemühungen konnte sie nun leider nicht mehr erleben“, sagt ihr Nachfolger Max Ertl, Chef der gleichnamigen Konditorei gleich gegenüber des Dreiecks. „Wir freuen uns riesig, dass nun endlich eine Planung Gestalt annimmt, die den Platz schöner macht“, so Ertl. Er findet es gut, dass Bürgermeister Richard Greiner Abstimmungsgespräche zu der Planung möglich gemacht habe und auch die Meinungen der Geschäftsleute vor Ort berücksichtigt wurden.

Geplant sind etliche Sitzgelegenheiten mit Holzauflage

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hat die Neusässer Stadtverwaltung einen Entwurf vorgestellt, die den Platz an der Ulmer Straße attraktiver machen soll. Geplant sind etliche Sitzgelegenheiten mit Holzauflage und auch Spielbrunnen, in dem die Kinder besonders im Sommer herumtollen können. Weg kommen nach jahrelanger Debatte die umstrittenen Pavillons aus Metall, die alte Litfaßsäule und die Uhr sowie die Fahnenstangen. Dafür werden noch ein paar zusätzliche Parkplätze und Fahrradständer entstehen. An den Details der Planung wird noch gefeilt.

„Uns war wichtig, dass es ein Platz wird, von dem alle profitieren können und an dem sich die Bürger niederlassen können“, so der neue Vorsitzende der Steppacher Geschäfte. Zwar plane die Bäckereikette Balletshofer, ihre Gastronomiefläche im Außenbereich etwas auszuweiten, aber alle Bürger sollen sich am Dreieck wohlfühlen und dort das verzehren können, was sie sich in der umliegenden Umgebung geholt haben – sei es Eis, Getränke oder Brotzeit.

Die Mitglieder von „Steppach in Aktion“ arbeiten laut Ertl weiter an dem Ziel, Steppach und seine Geschäfte und Betrieb bekannt zu machen und über geeignete Marketingmaßnahmen zu beraten. Außerdem treffen sie sich zu einer internen Veranstaltung zum Austausch und Stärkung des Zusammenhalts mit einem „Lach-Yoga-Training“. Ertl: „Wir sind schon sehr gespannt, wie das wird“, lacht er.

