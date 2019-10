vor 19 Min.

Maximilian Czysz erzählt seine Mordsgeschichten

AZ-Redakteur schildert Kriminalfälle in der Gersthofer Stadtbibliothek

Sieben Mordsgeschichten und 49 Bilder, die unter die Haut gehen. Spannend und etwas gruselig wird es am Donnerstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr in der Gersthofer Stadtbibliothek. In der „Kleinen Reihe“ findet eine Lesung des Autors Maximilian Czysz statt.

AZ-Redakteur Maximilian Czysz berichtet an diesem Abend über sieben Mordsgeschichten aus dem gleichnamigen Buch, das 2018 in der Presse-Druck- und Verlags-GmbH herausgekommen ist. In der Sammlung werden 200 Kriminalfälle aus der Region neu erzählt – dazu gibt es viele Interviews mit Experten.

Beispielsweise berichtet der Gerichtsmediziner Wolfgang Eisenmenger über den perfekten Mord. Der Stadtberger Schauspieler Karl-Heinz Lemken erklärt mit einem Augenzwinkern, wie im Theater mit Waffen hantiert wird.

Auch die Kino-Reihe der Stadtbibliothek wird fortgesetzt: Am Freitag, 25. Oktober, wird ab 19.30 Uhr im Ballonmuseum ein Fußball-Überraschungsfilm gezeigt. Dies ist der Nachholtermin für die wetterbedingt abgesagte Veranstaltung im Juni. Da es herbstlicher wird und es am späten Abend zu kühl ist, um Dachterrassenkinos veranstalten zu können, geht es für den Fußball-Überraschungsfilm für Zuschauer ab sechs Jahren nach drinnen.

Der aktuelle Titel des Films kann in der Stadtbibliothek erfragt werden.

Der Eintritt für die beiden Veranstaltungen ist frei, es gibt aber nur eine begrenzte Zuschauerzahl.

Die „Kleine Reihe“ wird durch Unterstützung des Freiwilligenzentrums ZEBI Gersthofen realisiert. (lig)

