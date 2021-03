vor 47 Min.

Mazda-Fahrer überschägt sich mehrfach kurz vor Oberschöneberg

In einer Linkskurve kommt ein 36-Jähriger von der Straße ab. Der Wagen überschlägt sich mehrfach und bleibt erst nach 150 Metern liegen.

Einen schweren Unfall hat es am Freitag auf der Staatsstraße 2027 zwischen Ziemetshausen und Dinkelscherben gegeben. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer nahezu unverletzt.

Der 36-jährige Mazda-Fahrer geriet laut Polizei um 6.26 Uhr in seinem Mazda auf der Staatsstraße 2027 zwischen Ziemetshausen und Dinkelscherben kurz vor Oberschöneberg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich der Wagen mehrfach und blieb erst nach 150 Metern liegen. Der 36-Jährige wurde lediglich mit leichten Schnittverletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Feuerwehr Dinkelscherben war mit zwölf Kräften zur Verkehrsabsicherung im Einsatz. (thia)

