18.03.2019

Medienkompetenz im Fokus der Aufklärung

Landkreis unterstützt Medienstelle Augsburg mit ganzer Stelle

Die Medienstelle Augsburg des Jugend Film Fernsehen (JFF) unterstützt und begleitet seit Jahren medienpädagogische Projekte mit Kindern und Jugendlichen im Landkreis Augsburg.

Der Landkreis Augsburg unterstützte die Medienstelle finanziell bereits seit 2016 mit der Übernahme der Kosten einer halben Personalstelle. Doch aufgrund der hohen Nachfrage haben Landrat Martin Sailer und Professor Dr. Frank Fischer, Vorsitzender des JFF, kürzlich eine erste Leistungsvereinbarung im Landratsamt Augsburg unterzeichnet. Diese beinhaltet, dass der Landkreis den Verein künftig mit einer vollen Personalstelle sowie zusätzlichen Honorar- und Sachmitteln unterstützen wird. Dafür wird die MSA unter anderem Lehrkräfte im Landkreis Augsburg bei der Ausbildung von Medientutoren unterstützen.

Im Vordergrund der Arbeit der MSA steht die Vermittlung von Lernerfahrungen mit und über Medien. Deshalb richten sich die Angebote der Medienstelle nicht nur an junge Menschen, sondern auch an Eltern, Pädagogen, Mitarbeiter der verbandlichen und offenen Jugendarbeit, Personal in Kindertagesstätten und weitere Personen, die sich mit dem Thema „Medienerziehung“ befassen.

Die Ansprechpartnerinnen der Medienstelle für den Landkreis Augsburg sind Ulrike Biella und Uschi Stritzker, Telefonnummer 0821/324-2909, Internet: www.jff.de/msa (AL)

