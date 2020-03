vor 38 Min.

Medikamente im Alter

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen – dies bringt bei Erste-Hilfe-Maßnahmen einige Besonderheiten mit sich. Ein Vortrag der Johanniter-Unfallhilfe gibt Hilfestellung in Notfallsituationen beim Kind am Dienstag, 10. März, von 19 bis 21 Uhr im Mehrgenerationentreffpunkt, Spechtstr. 30. Anmeldung unter Tel. 0821/45443519 oder E-Mail: info@probaerenkeller.de.

Die Geschichte „Der Tierigent“ wird am heutigen Dienstag, 10. März, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können kostenlos teilnehmen. Zum Bilderbuchkino mit anschließendem Basteln werden Kinder ab vier Jahren am Mittwoch, 11. März, um 15 Uhr eingeladen. Gezeigt wird „Wie man ein Zottorunkel zähmt“. Um Anmeldung unter 0821/ 324-2760 oder an buecherei.kriegshaber@augsburg.de wird gebeten.

Die Kolpingsfamilie Kriegshaber veranstaltet eine Kinderkleidung- und Spielsachenbörse am Samstag, 14. März, von 14 bis 16 Uhr im Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit, Ulmer Straße 195a.

Über die Geschichte der Sinti und Roma in Oberhausen referiert Marcella Reinhardt am Mittwoch, 11. März, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91.

„Arzneimittel im Alter und bei Demenz – ein Problem?“ ist das Thema beim „Treffpunkt Demenz“ am Mittwoch, 11. März, von 17 bis 19 Uhr im Mehrgenerationentreffpunkt, Von-Cobres-Straße 1, mit Vorträgen und Gesprächsrunde. (mus)

