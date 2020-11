vor 46 Min.

Meditationsweg wird zum Lichtblick hoch über Welden

Plus Begegnungen mit kranken Menschen inspirierten Barbara Kugelmann zu einem außergewöhnlichen Projekt. Jetzt hätte beinahe eine Krankheit die Eröffnung verhindert.

Trotz der coronabedingten Absage der geplanten Eröffnung und Segnung des Meditationsweges auf dem Theklaberg in Welden wurde dieser nach dem abendlichen Gottesdienst in St. Thekla durch die Geistlichkeiten Monsignore Dr. Ernst Freiherr von Castell (kath.) und Pfarrer Hagen Faust (ev.) gesegnet sowie von Weldens Bürgermeister Stefan Scheider seiner Bestimmung übergeben.

Schon vor einigen Jahren brachte die Initiatorin Barbara Kugelmann die Idee eines Meditationsweges vor - ein ähnliches Projekt entsteht derzeit auch in Oberschönenfeld. Im Holzwinkel konnte das Projekt nun schon umgesetzt werden. Impulsgebend hierzu waren viele Begegnungen mit kranken Menschen jeden Alters, deren Schicksale und daraus resultierende Fragen. Besonders beschäftigte Barbara Kugelmann die Frage: „Was kann ich tun, dass Menschen gar nicht erst so krank werden?“ Die Idee des Meditationsweges wuchs in ihr heran und ließ sie nicht mehr los.





Herrliche Ausblicke über Welden eröffnet der Meditationsweg. Hier Station vier. Bild: Barbara Kugelmann

Der Markt Welden übernahm die Trägerschaft für das Projekt und erhielt finanzielle Förderung aus dem Regionalbudget 2020. Umgesetzt wurde das Konzept durch eine Arbeitsgruppe sowie aus baufachlicher Sicht unter anderem durch den Bauhof Welden. Auch der Jugendtreff Welden machte im Rahmen des Ferienprogramms mit und gestaltete ein Graffiti an Station 10.

Der Meditationsweg in Welden hat 18 Stationen

Insgesamt warten auf die Besucher 18 Stationen. Diese bieten die Möglichkeit, sich den alltäglichen Pflichten, Sorgen und Auseinandersetzungen zu entziehen und Stille, Ruhe und Selbstachtsamkeit zu erfahren. Im Besonderen ist hervorzuheben, dass die Wegführung offen ist und der Weg aus jeder Himmelsrichtung zugänglich ist. Die Nummerierung der einzelnen Stationen auf den einheitlichen Holzstelen dient lediglich der Zuordnung auf der Karte.

Die Lindenblüte, die Frucht des Baumes der Liebe (Linde), wurde als Logo gewählt und ziert als Erkennungszeichen die einzelnen Stationstafeln sowie die große Informationstafel mit Flyern und einer großen Karte zur Orientierung. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem nahe gelegenen Alten Festplatz (Ganghoferstraße 5, 86465 Welden) sowie auf dem Theklaberg.

Die Segnung des Meditationsweges in Welden. Bild: Barbara Kugelmann

Der Meditationsweg ist auf der Homepage des Marktes Welden hinterlegt. Die Inhalte des Weges sind auch als Hörbeitrag unter dem dort angegebenen Link abrufbar. Er ist auch Teil des interkommunalen Wanderwegenetzes Holzwinkel und Altenmünster. Gefördert wurde das Projekt vom Freistaat sowie dem Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster. (AZ)

