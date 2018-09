18.09.2018

Mehr Betreuung am Nachmittag

SPD kritisiert Rückgang der Ganztagsschulen

Landkreis Augsburg Es gibt immer weniger „echte“ Ganztagsschulen. Dies werde anhand einer aktuellen SPD-Anfrage in Bayern deutlich. „Anstatt mehr echte Ganztagsschulen entstehen zu lassen, wird ihr Ausbau zurückgefahren“, ärgert sich Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr in einer Pressemitteilung. Im Landkreis Augsburg liege der Anteil der Schüler im gebundenen Ganztag an den staatlichen Grundschulen im Schuljahr 2016/17 bei 3,9 Prozent und somit weit unter dem bayernweiten Schnitt von 6,4 Prozent. Strohmayr: „Was wir brauchen, sind ein weiterer Ausbau und eine radikale Verbesserung der Finanzierung des offenen Ganztags.“ Es könne nicht sein, dass die Kinder am Nachmittag von befristeten 400-Euro-Kräften betreut würden. Momentan sei die Nachmittagsbetreuung ein einziger „Flickerlteppich“: „Die Eltern behelfen sich mit wenigen Ganztagsangeboten, mit Horten, oft genug auch mit Oma und Opa.“

