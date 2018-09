20:20 Uhr

Mehr Container in Gersthofen für die Kinderbetreuung

50 zusätzliche Plätze wurden an der Goetheschule in Gersthofen in diesem Container geschaffen, je zur Hälfte für Mittagsbetreuung und Hort.

Die Stadt Gersthofen hat in den Ferien die Zahl der Plätze vergrößert. Bei der Pestalozzischule werden drei Standorte nun an einem Platz zusammengelegt.

Von Gerald Lindner

Noch mehr Container in Betrieb: Die Stadt Gersthofen hat für die Kinderbetreuung in den vergangenen Wochen weitere Plätze geschaffen. Sie sollen zum Beginn des neuen Schuljahrs zur Verfügung stehen.

Die zusätzlichen Plätze in Containerbauweise wurden diesmal an der Goethe- und Pestalozzischule geschaffen. Insgesamt 50 Plätze stünden nun, so erklärt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder auf Anfrage unserer Zeitung, an der Goetheschule neu zur Verfügung, 25 für die Mittagsbetreuung, 25 für den Hort. Die Container an der Goetheschule wurden angemietet, die Kosten hierfür kann die Rathaussprecherin aktuell nicht benennen. Die Kinder des Horts ziehen langfristig – nach Fertigstellung des Gebäudes – in die Ostendstraße um. In den Containern verbleiben dann die circa 75 Kinder der Mittagsbetreuung, bis wiederum die Goetheschule fertiggestellt ist.

Mit Sack und Pack in die Ostendstraße

„Fünf pädagogische Fachkräfte und Betreuerinnen bieten den Schülern in den neuen Räumen Unterstützung bei den Hausaufgaben, ein buntes Rahmenprogramm und haben jederzeit ein offenes Ohr für Wünsche und Sorgen der Kinder und Eltern.“ Mit den bereits vorhandenen Plätzen stehen nun an dieser Schule 145 Plätze für eine Schulkindbetreuung zur Verfügung. Im Jahr 2019 geht es dann mit Sack und Pack in die Ostendstraße – dort entsteht ein komplett neues Gebäude. Derzeit ist die Ostendstraße gesperrt, weil die Container an den Kanal angeschlossen werden.

Auch in der Pestalozzischule freut man sich über neue Räume, denn bisher musste die Mittagsbetreuung dort aus Platzgründen auf drei Standorte aufgeteilt werden. Durch die neuen Räume in Modulbauweise können die 110 Kinder wieder an einem Standort, in unmittelbarer Nähe zur Schule, betreut werden. Eingerichtet wurden sie in einem Container-Bauwerk auf der „Steiner-Wiese“, die für diesen Zweck von der Stadt gepachtet wurde. Der Kaufpreis für die Pestalozzischulmodule lag bei einer Million Euro. Aktuell ist geplant, dass diese Container circa fünf Jahre dort stehen werden. Danach soll der Erweiterungsbau der Pestalozzischule fertig sein. „Wir haben aber beim Kauf auf hochwertige Container geachtet, die nach dieser Zeit auch an anderer Stelle genauso gut weiterverwendet werden können“, so die Sprecherin.

Zudem wird an der Pestalozzischule zum September 2018 die erste gebundene Ganztagesklasse im Grundschulbereich in Gersthofen eröffnen. Der Ganztageszug beginnt mit der ersten Klasse und zieht sich durch bis zur vierten Klasse, sodass in vier Jahren noch einmal insgesamt 100 Plätze einer Nachmittagsbetreuung geschaffen werden.

Bürgermeister Michael Wörle sagt: „Es ist tatsächlich eine besondere Herausforderung, dem immens und rasant steigenden Bedarf an Kinderbetreuung gerecht zu werden. Wir eröffnen aktuell jährlich mindestens drei neue Gruppen in Krippen und Kitas und haben erst vor zwei Jahren 80 neue Plätze für Hort und Mittagsbetreuung geschaffen – damals in einer Rekordzeit von nur 120 Tagen.“ Diesmal sei der Zeitplan ähnlich straff gewesen, doch man habe es erneut geschafft.

Zum ersten Schultag gehen die neuen Einrichtungen, belegt bis zum letzten Platz, in Betrieb. „In Gersthofen geht kein Kind leer aus“, betont Ann-Christin Joder.

