Mehr Einnahmen trotz teurem Denkmalschutz

Die archäologischen Untersuchungen am ehemaligen KZ-Außenlager in Gablingen förderten wenig zutage, was den Zwangsarbeitern zuzuordnen wäre. Im Gemeinderat erschienen die Kosten aufgrund der Auflagen dafür zu hoch.

Warum die Grabungen am ehemaligen Flugplatz in Gablingen viel Geld gekostet haben und was bei den Untersuchungen gefunden wurde.

Von Benedikt Schulz

Die Gemeinde Gablingen hat im Jahr 2016 weniger Geld ausgegeben und gleichzeitig mehr erwirtschaftet als erwartet. Das geht aus der Rechnungsprüfung und der Feststellung der Jahresrechnung 2016 hervor. Einige Details stießen Gemeinderäten dabei auf.

Vorgestellt wurden die Ergebnisse vom Gemeinderat und Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Walter Wörle, im Rahmen der Gemeinderatssitzung. Dabei wurde die Deckungsfähigkeit der Gemeinde laut Wörle mit einem Überschuss von knapp 210000 Euro zu keinem Zeitpunkt infrage gestellt.

Die Gemeinde Gablingen gab weniger aus

Aus einigen Punkten des Berichtes ging hervor, dass deutlich weniger Geld ausgegeben wurde, als zunächst von der Gemeinde veranschlagt, so auch im Punkt „Bau- und Wohnungswesen“ des Vermögenshaushalts, bei dem rund 1,3 Millionen Euro weniger ausgegeben wurden, als zunächst geplant waren. Bürgermeister Karl Hörmann erklärte dies so: „Wir als Gemeinde sind selten in der Lage, alles, was für ein Jahr geplant ist auch umzusetzen. Das liegt zum Beispiel an baubedingten Aufschiebungen, verspäteten Rechnungsstellungen oder daran, dass sich Gremien nicht einig werden.“

Im Mittelpunkt des Berichtes standen die überplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde im Bereich des Gewerbegebietes „Am Flugplatz“, an dem ein Außenlager des KZ Dachau gestanden hat. Nach dem Bekanntwerden wurde die Fläche, die davor von der Gemeinde Gablingen gekauft wurde, als Bodendenkmal in Schutz gestellt. Durch die anschließende Freilegung der Fläche entstanden im Jahr 2016 für die Gemeinde Kosten von knapp 694000 Euro, 494000 Euro mehr als zunächst angedacht. Durch verschiedene Auflagen des bayerischen Denkmalschutzes und archäologischer Untersuchungen kamen weitere Ausgaben auf die Gemeinde zu.

Funde in Gablingen waren „ernüchternd“

Walter Wörle bezeichnete die bei den Grabungen gemachten Funde als ernüchternd: „Ein alter Feldweg, die Skelette zweier Hunde, die Bodenplatte eines Latrinengebäudes, Stacheldraht und ein paar Teller, das ist alles, was bei den Ausgrabungen gefunden wurde.“ Weiter führte er aus: „Aufgrund dessen, dass dieses KZ-Außenlager nur wenige Monate bestand, bevor es bombardiert wurde, gab es nahezu keine Funde, die den Zwangsarbeitern zuzuordnen wären. Hier stellt sich mir die Frage nach der Angemessenheit der Auflagen und den daraus resultierenden Folgekosten.“

Diese Meinung teilt auch Bürgermeister Hörmann: „Das Jahr 2016 war aufgrund dieser Maßnahmen, aber auch aufgrund personeller Schwierigkeiten und anderer Verzögerungen kein einfaches Jahr. Dennoch bedanke ich mich bei Walter Wörle und dem gesamten Rechnungsprüfungsausschuss für ihr Engagement und die Entlastung“, sagt Hörmann.

Gymnasium Ein weiteres Thema der Sitzung war der Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums, den der Landkreis Augsburg auf dem Gersthofer Festplatz plant. Gegen dieses Projekt hatte der Gemeinderat keinerlei Einwände.

