vor 7 Min.

Mehr Geld für den Landkreis

Einnahmen steigen um 14,6 Millionen Euro

Der Geldzufluss im Augsburger Land ist um 14,59 Millionen Euro gestiegen. Nach der Berechnung der Statistischen Landesämter kamen von Bürgern und Firmen rund 315,56 Millionen Euro für die kommunalen Ausgaben im Landkreis Augsburg an. Ein Teil der Steuerquellen, aus denen sich der kommunale Haushalt speist, sind die „Realsteuern“. Sie umfassen die Grundsteuern (A und B) und die Gewerbesteuer. Und Gewerbebetriebe hängen von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Für den Kreis Augsburg brachte die Gewerbesteuer runde 123,19 Millionen Euro ein und machte damit schon 39,04 Prozent des Gesamtsteueraufkommens aus. Davon abgeführt werden muss die Gewerbesteuerumlage an Land und Bund, 2017 betrug sie 24,34 Millionen Euro (Vorjahr: 24,67 Millionen Euro) . Im Gegenzug erhalten die Kommunen Anteile an der Umsatz- und der Einkommensteuer. Aus dem Anteil an der Einkommensteuer flossen im Jahr 2017 insgesamt 155,30 Millionen Euro zu. Und über den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer kamen weitere 11,01 Millionen Euro in die Kasse. Die Grundsteuereinnahmen betrugen 2017 im Kreis Augsburg. Damit stiegen die Einnahmen im Augsburger Land um 14,59 Millionen Euro. (teb, zds).

