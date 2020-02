27.02.2020

Mehr Häuser am Kobelgraben?

Stadt will Varianten prüfen lassen

Soll in der Straße „Am Kobelgraben“ in Westheim eine Nachverdichtung in den teils mehr als 1000 Quadratmeter großen Grundstücken zugelassen werden – oder wird dadurch der Charakter der Siedlung gestört? Vor dieser Frage stand zweimal der Bauausschuss der Stadt bei entsprechenden Anfragen.

Nun hat sich der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt auf genereller Ebene mit dem Problem befasst. Zu klären sei etwa die Frage, ob man sich hier für eine zweireihige Bebauung in den großen Gärten ausspreche oder lieber mit einem größeren Baufenster für größere Häuser, nahm Jürgen Kaiser aus dem Bauamt zwei Fragen vorweg. Zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann sprach sich für eine vorgezogene Bürgerbeteiligung aus. Bürgermeister Richard Greiner schlug vor, sämtliche städtebauliche Varianten zunächst prüfen zu lassen. Der Ausschuss stimmte dem einstimmig zu. (jah)

