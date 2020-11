17:45 Uhr

Mehr Information über Corona-Infektionszahlen

Das Landratsamt will die ortsgenauen Infektionszahlen für das Augsburger Land demnächst veröffentlichen. Aber das reicht nicht aus.

Von Maximilian Czysz

Schon vor Wochen hatten Bürgermeister im Augsburger Land nach ortsgenauen Infektionszahlen bei der Kreisbehörde angefragt. Doch die Zahlen gab es nicht. Als Gründe wurden der erhöhte Aufwand und ein nicht erkennbarer Mehrwert angeführt. Jetzt kommt endlich die Kehrtwende, zumal andere Landkreise schon länger auf Transparenz bauen.

Dillingen macht es einmal im Monat, Fürstenfeldbruck aktualisiert ebenfalls regelmäßig und weist daraufhin, dass die Zahlen nur eine Momentaufnahme darstellen und nur bedingt Schlüsse auf das Ansteckungsgeschehen in einem Ort zulassen. Der Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg bietet einen ganz anderen Mehrwert und führt ein öffentliches „Corona-Tagebuch“.

Für Eltern im Landkreis Augsburg wäre die Information ein Segen

In dem ständig ergänzten Online-Beitrag wird tagesaktuell die Situation in Schulen, Kindergärten oder Asylunterkünften festgehalten. Aus dem letzten Eintrag ist beispielsweise abzulesen, dass es in einer Grundschule zwei positive Tests gab, zwei Kontaktpersonen in Quarantäne sind und zwei Klassen geschlossen wurden.

Auch für Eltern im Augsburger Land wäre so eine Information ein Segen. Sie hätten etwas mehr Klarheit und könnten sich auf mögliche Folgen einstellen in einer Zeit, in der so viel unklar ist.

