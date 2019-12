05:38 Uhr

Mehr Kundenparkplätze im Ortskern von Aystetten?

Die Aystetter Gewerbetreibende fordern mehr Stellplätze ohne zeitliche Beschränkung. Auch die geplante Umgestaltung der Ortsmitte interessiert die Bürger.

Von Brigitte Mellert

In Aystetten sind Dauerparker im Ortskern nicht erwünscht – Schilder verweisen darauf: Vor einem Geschäft ist es nur eine Stunde lang erlaubt, sein Auto abzustellen, an anderer Stelle sind es zwei. Für viele Anwohner und Gewerbetreibende ist das Zeitfenster aber zu knapp berechnet. Gemeinderäte berichteten in der Sitzung, dass sie auf dieses Thema angesprochen werden.

Ein Bürger, der am Schloßanger im Ortskern ein Geschäft führt, meldete sich im Gemeinderat zu Wort. Ihm ist die beschränkte Parkzeit ein Dorn im Auge. Mehrere Hundert Euro habe der Aystetter bereits für die Parkplätze seiner Kunden zahlen müssen, weil die zwei Stunden Parkzeit für seine Arbeit nicht ausreichte. Der Mann forderte, die Parkplätze für Gewerbetreibende freizugeben. Als Lösung schlug er Stellplätze gegenüber der Feuerwehr vor, vier bis fünf Kundenplätze würde er sich wünschen. Ein Vorschlag, dem Bürgermeister Peter Wendel und auch der Gemeinderat in ihrer jüngsten Sitzung zustimmten. Ebenso begrüßte Wendel den Vorschlag von den Gemeinderätinnen Ulrike Steinbock ( CSU) und Maria Hackl ( SPD), die Parkzeit von einer auf zwei Stunden zu erweitern. Kunden sollten in Ruhe ihre Einkäufe und Besorgungen erledigen können.

51 Knöllchen wurden heuer bislang verteilt

Die beschränkten Parkzeiten spiegeln sich auch in den Zahlen der kommunalen Verkehrsüberwachung wider: 51 Knöllchen wurden heuer bislang verteilt. Die Gemeinde kontrolliert erst seit vergangenem Jahr den ruhenden Verkehr, entsprechend hoch sei die Anzahl der Knöllchen zu Jahresbeginn, verdeutlichte Bürgermeister Wendel. Etwas mehr, nämlich 63 Fahrer, sind beim Schnellfahren erwischt worden.

Die Parkplätze rund um die Hauptstraße spielen auch bei der geplanten Umgestaltung der Ortsmitte im kommenden Jahr eine Rolle. Die Pläne, für die im Februar kommenden Jahres eine Kostenschätzung erfolgt, interessieren die Bürger. So soll in diesem Zuge nicht nur die kurze Bahnhofstraße saniert werden, sondern der Ortskern mehr zum Verweilen einladen. Durch einen Brunnen vor dem örtlichen Metzger und einem kleinen Café vor der Bäckerei Gellner soll dieses Ziel erreicht werden. Das heißt aber auch, dass die Ortsmitte Schritt um Schritt autofrei werden soll.

Bushaltestelle an der Hauptstraße soll verändert werden

Genauso soll auch die Bushaltestelle an der Hauptstraße verändert werden. Für viele Bürger, wie sich schon bei der Bürgerversammlung Ende November zeigte, ein brenzliches Thema. Denn eine Haltebucht ist bislang nicht vorgesehen. Die Bürger und besonders Schulkinder sollen barrierefrei einsteigen können und einen größeren Wartebereich haben. Eine Signalampel soll weitere Sicherheit im Verkehr bringen.

Einem Bürger erschienen die Pläne finanziell nicht sinnvoll – während der Gemeinderatssitzung zeigte er offen sein Unverständnis und schlug vor, das Geld an anderer Stelle zu investieren. Er fühle sich von der Gemeinde bevormundet und kritisierte, dass die Bürger nicht in die Entscheidung miteingebunden worden seien. Diesem Vorwurf widersprach Wendel vehement und verdeutlichte, die Pläne für die neue Ortsmitte nicht nur an der Bürgerversammlung im September vorgestellt zu haben, sondern diese auch in der Schule öffentlich zugängig ausgehängt zu haben. Gemeinderätin Karin Pritsch (Parteifreie) schlug daraufhin vor, die Pläne kurzerhand online auf der Gemeindeseite zu veröffentlichen, um transparenter mit den Bürgern zu kommunizieren.

