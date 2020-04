vor 34 Min.

Mehr Leute in Quarantäne

292 Bürger sind am Coronavirus erkrankt

292 Menschen sind aktuell im Landkreis Augsburg am Coronavirus erkrankt. Dies ist die Zahl der bestätigten Fälle, die das Gesundheitsamt gestern mitgeteilt hat. Die Dunkelziffer bei den Erkrankungen gilt als hoch. Doch es gibt auch immer mehr Menschen, die alles gut überstanden haben: Von den am Coronavirus Erkrankten im Landkreis Augsburg sind 107 genesen. 360 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, das sind 56 mehr als noch am Vortag. 1032 Bürger können aufatmen, sie wurden bereits wieder aus der Quarantäne entlassen.

Da viele Firmenbesitzer arg durch die Krise gebeutelt sind, gibt es staatliche Hilfen. Das Verfahren, um schneller an die Gelder zu kommen, sei geändert worden, teilt das Landratsamt mit. Die Antragsstellung erfolgt ausschließlich digital über einen Online-Antrag, der unter www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona abgerufen werden kann. Wer bereits einen Antrag gestellt hat, kann nun auch noch weitere Liquidität im Rahmen des neuen Soforthilfeprogramms von Bund und Freistaat beantragen.

Zudem wurden die Höchstsummen für die staatlichen Zuschüsse angepasst: Unternehmen mit bis zu fünf Angestellten erhalten maximal 9000 Euro, Betriebe mit bis zu zehn Erwerbstätigen werden mit maximal 15000 Euro bezuschusst. Maximal 30000 Euro stehen für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern zur Verfügung, für Firmen mit bis zu 250 Arbeitnehmern sind maximal 50000 Euro angesetzt. (kar)

Themen folgen