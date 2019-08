vor 43 Min.

Mehr Motorräder

Im Landkreis wird ein neuer Höchststand erreicht

Die Zahl der Krafträder hat 2019 bundesweit einen neuen Rekord erreicht: 4,44 Millionen Maschinen. Rund 80 Krafträder pro 1000 Einwohner waren es im Kreis Augsburg. Oder in absoluten Zahlen: 19925 Maschinen. Damit lag nach der jährlichen Bestandsanalyse des Kraftfahrtbundesamtes der Gesamtbestand an Motorrädern, Rollern, Trikes, Quads & Co, die alle in diese Rubrik fallen, Anfang 2019 im Kreis um 619 Maschinen über dem des Vorjahres und gleichzeitig auf einem neuen Höchstwert.

Die Maschinen sind dabei längst nicht mehr nur Männersache: Mit einem Frauenanteil von 13,5 Prozent liegt der Kreis Augsburg in der Bundesliga der Motorradmädels auf Platz 176. Spitzenreiter unter 400 Städten, Kreisen (samt Stadtstaaten) ist die bayerische Stadt Ansbach mit 16,8 Prozent. Schlüsseln wir die Entwicklung auf, ergibt sich folgendes Bild: Die Zahl derer, die auf Motorrädern und -rollern, sprich zulassungspflichtigen Zweirädern, unterwegs sind, stieg im KBA-Vergleich um 597. Die Zahl der Dreiräder liegt bei 250 (Vorjahr: 227). Bei den Quads sind 446 registriert (Vorjahr: 447). Die Spaßmobile machen aber nicht jedem Spaß. Es soll Leute geben, die zählen die Tage bis zum 30. September. Die einen, weil sie dann ihre Maschine einmotten müssen. Die anderen, weil es damit leiser wird. (zds)

