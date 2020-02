vor 51 Min.

Mehr Parkplätze im Wohngebiet

Das sind die Ziele der AfD

Die AfD tritt zum ersten Mal mit einer Liste für den Stadtrat Neusäß an. In einer Pressemitteilung skizziert Ortsvereinsvorsitzende Margit Kießling die Ziele der Partei. So sollten mehr Kapazitäten für Seniorenangebote und Plätze in der Hausaufgabenbetreuung geschaffen werden. Weiterhin wolle die Partei mehr Spielplätze und Indoorangebote für Kinder errichten. Auch für die junge und mittlere Generation sollten mehr Freizeitangebote entstehen. Sportvereine wolle die Partei „adäquat“ finanziell unterstützen, so Kießling. Wichtig seien der AfD auch die Schaffung von mehr Parkplätzen in Wohngebieten und eine bessere Anbindung von Neusäß an Augsburg durch den öffentlichen Nahverkehr.

Außerdem möchte sich die Partei für den Erhalt der regionalen Banken und Sparkassen einsetzen. Diese seien ein wichtiger Partner für Kommunen, Bürger und den Mittelstand. Erneuerbare Energien möchte die AfD begrenzen. Ihr Ausbau sei der Grund für steigende Energiepreise. (söbe)

