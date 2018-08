00:34 Uhr

Mehr Photovoltaik in Gersthofen

LEW erhöht Stromerzeugung am Standort

Mehr Energie aus erneuerbaren Quellen: Die Lechwerke (LEW) werden bis Ende des Jahres weitere neun Photovoltaikanlagen (PV) auf den Dächern ihrer Betriebsstellen und Umspannwerke in Betrieb nehmen. Außerdem soll eine neue Anlage auf dem Kraftwerksgelände in Gersthofen installiert werden. Bereits im Frühjahr hat LEW Solarprojekte, wie berichtet, auf vier eigenen Liegenschaften umgesetzt, darunter einen Solarpark mit 750 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) in Biessenhofen.

Die neuen Anlagen entstehen an den Standorten in Biessenhofen, Buchloe, Burgau, Gersthofen, Lauben, Lautrach, Memmingen, Oberauerbach, Obergünzburg und Schongau. Während die geplanten Dachanlagen über ein Leistungsspektrum von 22 bis 100 kWp verfügen, wird auf dem Kraftwerksgelände eine Freiflächenanlage mit 740 kWp errichtet.

Die gesamte Photovoltaik-Leistung des Energieversorgers erhöht sich auf 4300 kWp. Damit lassen sich rechnerisch 1500 Durchschnittshaushalte ein Jahr lang versorgen. „Richtig konzipiert, bringen Photovoltaikanlagen nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch Vorteile“, sagt Andreas Feldmann, Leiter Energiedienstleistungen. Der Energieversorger unterstützt Privat- und Unternehmenskunden sowie Kommunen bei der Potenzialanalyse, der Konzeption, Umsetzung und dem Betrieb der Anlagen. LEW übernimmt die Fernüberwachung und technische Betriebsführung.

Für Eigenheimbesitzer brachte man ein Solarpaket auf den Markt. Es umfasst zwölf PV-Hochleistungsmodule mit 3,6 kWp, einen physischen Solarspeicher mit drei Kilowattstunden Kapazität sowie die LEW SolarCloud als virtuellen Speicher mit einer Jahreskapazität von 1000 Kilowattstunden. (AL)

