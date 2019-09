vor 5 Min.

Mehr Platz für Autos bei Umleitungen

Donauwörther Straße in Gersthofen wird teilweise umgebaut

Die Donauwörther Straße soll bei Problemen auf der Autobahn die bisherige Funktion der Bahnhofsstraße als Umleitungsstrecke im Gersthofer Zentrum übernehmen. Derzeit laufen dafür erste Umbauarbeiten.

Wie berichtet, wurde die Bahnhofstraße von einer Staatsstraße zurückgestuft auf eine Ortsstraße. Das war nötig, weil die Stadt ja den Abschnitt zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung für den Verkehr sperren und den Rathausplatz dort bis hin zur künftigen Bebauung des Gersthofer Lochs ausweiten will.

Die künftige Umleitungsstrecke soll dann über die B-2-Anschlussstelle Gersthofen Nord („Los-Angeles-Ring“) auf die Donauwörther Straße verlagert werden und an der Strasserkreuzung nach links in die Bauernstraße verlaufen. Diese Straße ist bereits jetzt Teil der Umleitungsstrecke.

Die Donauwörther Straße ist nach Angaben der Stadtverwaltung an manchen Stellen zu eng für ihre neue Funktion. Daher finden in der Donauwörther Straße auf Höhe Rotkreuzstraße derzeit Straßenbauarbeiten statt. Hier sollen die Fahrbahnen verbreitert werden. Während dieser Maßnahmen muss auch die dort befindliche Querungshilfe ausgebaut werden. Die Durchfahrt für den Verkehr ist durchgängig möglich, kurzzeitig kann es jedoch zu Beeinträchtigungen kommen.

Die Stadtverwaltung bittet die Bürger zum sicheren Queren der Straße auf die nahe gelegenen Möglichkeiten an der Strasserkreuzung, dem Kirchplatz oder dem angrenzenden Ampelübergang auszuweichen. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Verkehrsinsel wieder an die bekannte Stelle nahe der Einmündung der Rotkreuzstraße eingesetzt. Die Umbaumaßnahmen dauern voraussichtlich circa 14 Tage an. (lig)

