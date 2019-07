vor 57 Min.

Mehr Platz für Firmen in Täfertingen an der Autobahn

In Täfertingen an der Autobahn in Richtung Osten (im Bild oben) will die Stadt Neusäß weitere Gewerbegebiete ausweisen. Allerdings sehen die Fachbehörden die Pläne bisher kritisch. Die Prüfung wird daher noch Zeit in Anspruch nehmen.

Die Stadt hält trotz Bedenken von Behörden an dem Plan fest, zwei Gewerbegebiete bei Täfertingen zu schaffen.

Von Regine Kahl

Die Neusässer Stadträte bleiben dabei: Östlich der Autobahnauffahrt soll Gewerbe angesiedelt werden. Die Regierung von Schwaben fordert für dieses Vorhaben allerdings noch eine genauere Begründung.

Zwei Flächen an der Autobahn bei Täfertingen sieht die Stadt als neue Gewerbegebiete vor: Eine liegt westlich der Zufahrt und schließt an die bestehenden Firmen am Trentiner Ring an. Das zweite Areal ist im neuen Flächennutzungsplan östlich der Autobahn-Zufahrt eingezeichnet. Doch zu diesem Gewerbegebiet haken Behörden nach. Stadtplanerin Sandra Urbaniak erläuterte deren Bedenken wegen unerwünschtem Einzelhandel auf der grünen Wiese und zu hoher Versiegelung. Das so- genannte Anbindegebot müsse beachtet werden, das heißt, neue Gewerbegebiete müssen an bestehende Bebauung „angedockt“ sein. Die Stadträte sehen dies bei dem Gewerbegebiet als gegeben an. Ihrer Ansicht nach passt es in die Umgebung, weil sich das Gewerbe von Gersthofen und das Güterverkehrszentrum anschließen. Das Orts- und Landschaftsbild werde daher nicht beeinträchtigt. Außerdem sei eine gewerbliche Entwicklung nur im Nordosten des Stadtgebietes möglich.

Dies sei die einzige Option, um produzierende Betriebe aus dem Neusässer Zentrum nach außen zu verlagern. Bürgermeister Richard Greiner berichtete, dass zwei Firmen „konkrete Absichten“ für eine Umsiedlung hätten. Einer von beiden verhandle schon mit Gersthofen wegen einer Fläche, würde aber auch in Neusäß bleiben. Auch der Bund Naturschutz hatte Bedenken wegen des Gewerbegebietes an der Autobahn angemeldet. Eine „Frischluftschneise“ müsse freigehalten werden, so die Forderung. Die Topografie in diesem Gebiet mildere dieses Problem ab, so Planerin Urbaniak.

Die detaillierte Begründung für das Gewerbegebiet an der A-8-Zufahrt wird jetzt der Regierung von Schwaben vorgelegt. Wegen dieses offenen Punktes kann der Stadtrat nächste Woche den Sack beim Flächennutzungsplan noch nicht zumachen. Ein Beschluss wird jetzt erst im Herbst erwartet.

Neusäß-Mitte Die Planungen für Gewerbe an der Autobahn hängen nach dem Willen der Stadt mit der Entwicklung des Gewerbegebiets in Neusäß-Mitte (Daimler- und Lohwaldstraße etc.) zusammen. Bürgermeister Greiner sprach von einer „klaren Strategie“. Man wolle den Firmen dort Bestandssicherheit geben und gleichzeitig neue Flächen in Täfertingen schaffen, damit sie umsiedeln können.

Steppach 47 Steppacher hatten unterschrieben und sich gegen die geplante Wohnbebauung am Sonnenhang gegenüber der Uniklinik ausgesprochen. Doch auch hier bleibt es dabei: Einstimmig sprach sich der Planungs- und Umweltausschuss für „Wohnbaufläche mit starker Durchgrünung“ aus. Der Stadtrat erachte eine bauliche Entwicklung dort für sinnvoll, fasste Urbaniak zusammen.

Vogelsang Anders sieht es in Vogelsang aus. Hier stehen die Stadträte bei einer neuen Bebauung auf der Bremse. Anfragen von Bürgern zur Erweiterung der Wohnbaufläche wurden abgelehnt.

Hainhofen Am Erpelweg darf ein noch freies Gelände bebaut werden. Dieses Areal soll aber nicht noch nach Süden hin ausgedehnt werden, wie es ein Bürger gewünscht hatte. Urbaniak: „Es soll nur ein Lückenschluss sein.“

Hammel Eine Bürgerinitiative Hammel-Nord hat sich gegen die Bebauung gegenüber der Eichenstraße ausgesprochen. Die Hammeler wollen, dass die Fläche am Ortsrand ein Feld bleibt. Außerdem sei das neue Wohngebiet zu groß, heißt es. Gegen die Stimmen der Grünen bleiben die Stadträte bei den Plänen für das Wohngebiet. Urbaniak erläuterte, dass die Stadt jedem Ortsteil Entwicklungsmöglichkeiten bieten möchte. „Das geht in Hammel nur auf dieser Fläche.“ Die Größe des Areals sei wegen der Wirtschaftlichkeit nötig. Die Nähe der Westlichen Wälder stehe einer Bebauung nicht entgegen, so Urbaniak.

Bolzplatz Der Bolzplatz östlich der Ägidiuskirche bleibt. Der Antrag eines Bürgers zur Wohnbebauung wurde abgelehnt.

Themen Folgen