16.05.2020

Mehr Platz für Pakete

Gersthofen hat eine zweite Packstation

Päckchen abgeben und abholen beim Einkauf: Den Kunden in Gersthofen steht seit Kurzem eine neue Packstation der DHL Paket mit 72 Fächern zur Verfügung. Sie ist in der Senefelder Straße 14 (bei Lidl). Das ist in Gersthofen – neben der Packstation in der Bahnhofstraße 11 (City-Center) – die zweite Packstation.

An den Packstationen können Pakete an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr abgeholt oder eingeliefert werden. Bundesweit nutzen bereits mehr als zehn Millionen registrierte Postkunden die Vorteile der Packstation. Deutschlandweit stehen Postkunden rund 4400 Automaten mit rund 440000 Fächern für den Paketversand und -empfang zur Verfügung. Damit können 90 Prozent der Bundesbürger heute schon eine der Packstationen innerhalb von zehn Minuten erreichen.

Unter www.postfinder.de finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Paketboxen, Filialen, DHL Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Öffnungszeiten. Auch Briefkasten-standorte und Leerungszeiten sind dort abrufbar. Vor genau einem Jahr wurde die Postfiliale im Gersthofer City-Center geschlossen. Im dortigen Rewe-Markt wurde stattdessen eine Partnerfiliale eröffnet. (AL)

Themen folgen