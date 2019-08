vor 18 Min.

Mehr Platz für Radfahrer in Zusmarshausen?

In der Marktgemeinde wird über neue Radwege nachgedacht. Besonders in Steinekirch gibt es Bedarf

Von Günter Stauch

Die Marktgemeinde Zusmarshausen will fahrradfreundlicher werden. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Bau-, Umwelt- und Energieausschusses in Zusmarshausen. Hintergrund ist, dass sich das Gremium abermals mit der seit 2018 laufenden Aufstellung eines Radverkehrskonzepts im Landkreis zu beschäftigen hatte.

Dieser will nach zehn Jahren einen neuen Plan angehen, „mit dem Ziel, den Radverkehr nachhaltig zu fördern“. Dort habe sich, so das Landratsamt, seither einiges getan, wie etwa die Einführung von E-Bikes oder Pedelecs. Den Fokus bei den Bemühungen um die Auto-Alternativen legt man dabei auf den „Alltagsverkehr“. Die Mobilitätsmanagerin des Landratsamtes, Mareike Hartung, legte dabei von Anfang an großen Wert auf eine starke Bürgerbeteiligung, zum Beispiel in Form eines Workshops im Mai vergangenen Jahres. Seither wird an einem zukunftsgerechten Radwegenetz über die rund 1400 Kilometer der Region gearbeitet.

Auch in Zusmarshausen sollen Radler in Zukunft fester und sicherer im Sattel sitzen. „Wir brauchen hier einen Mentalitätswandel und müssen erkennen, dass auf der Straße die Radler die Schwächsten im System sind“, forderte etwa Harry Juraschek. Zweiter Bürgermeister Robert Steppich schloss sich dem an und riet allen Autofahrern, auch am Sitzungstisch, „Rücksicht auf die Radfahrer zu nehmen“. Am Beispiel von Steinekirch mit seinem hohen Verkehrsaufkommen wies Steppich darauf hin, dass „dort viele auf den Gehweg übersetzen, weil sie sich auf der Straße nicht mehr sicher fühlen“. Diesen Eindruck gewinnt auch Karl Fischer, der im Hinblick auf die Situation von bedenklichen Begegnungen mit dem Schwerlastverkehr sprach.

Bürgermeister Bernhard Uhl kennt diese Probleme aus Sprechstunden und Bürgerversammlungen. „Dabei ist Steinekirch das größte“, machte er deutlich und signalisierte, „Maßnahmen zu prüfen“. Dabei stimmten dem Rathauschef die meisten Mitglieder zu, insbesondere bei der möglichen Umsetzung in Wollbach. Steppich: „Wir müssen uns nur trauen, solche Pläne auch zu realisieren.“ Damit zielte er auf die Bedenken innerhalb der Runde und mögliche Auswirkungen etwa von Schutzstreifen ab. In den mit dünnen, gestrichelten Linien markierten Zonen darf nämlich nicht geparkt werden und sie können von Autos nur mitbenutzt werden, sofern sie frei sind und kein Radler behindert wird. Manche Straßen sind wohl nicht breit genug, um weitere Spuren aufzunehmen.

„So etwas wird schwer machbar zu sein in unseren historisch gewachsenen Ortsbildern“, schränkte Harry Juraschek schließlich ein. Karl Fischer gab ebenso zu bedenken: „Das alles umzusetzen, das wird dauern. Aber die Radler werden immer mehr, auch bei den Pendlern.“

