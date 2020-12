vor 50 Min.

Mehr Platz für das Landratsamt in Augsburg

Plus Das neue Verwaltungsgebäude des Augsburger Landratsamts kostet mehr als 15 Millionen Euro und soll in einem Jahr fertig sein.

Von Christoph Frey

Der Rohbau ist bis auf zwei Fenster dicht, in der Tiefgarage sind schon die ersten Farbschichten aufgetragen und in die noch unverputzte Fassade ist schon mal das Wappen des Landkreises Augsburg eingeritzt. Wo vor einem Jahr noch ein mehr als zwölf Meter tiefes Loch klaffte, ist ein dreistöckiges Gebäude in die Höhe gewachsen. Es füllt große Teile des Innenhofes des Augsburger Landratsamtes aus, besetzt den Raum zwischen den Rückseiten von Spardabank und Viktoria-Passage.

15,3 Millionen Euro soll das zusätzliche Verwaltungsgebäude für das Augsburger Landratsamt kosten. Unterm Strich bietet es fast 1000 Quadratmeter Nutzfläche, 124 Parkplätze und 57 Abstellplätze für Fahrräder.

Landratsamt ist auf mehrere Standorte in Augsburg verteilt

Mit Hilfe des Baus, der Ende des kommenden Jahres fertig gestellt werden soll, soll die Raumnot der Landkreisverwaltung gelindert werden. Sie ist längst über ihren Hauptsitz am Prinzregentenplatz hinausgewachsen und in Augsburg auf mehrere Standorte verteilt.

Eine Tiefgarage soll Parkplatzprobleme lösen. Insgesamt werden es mehr als 120 Stellplätze. Bild: Marcus Merk

Passanten sticht der Bau kaum ins Auge, weil er im Innenhof des Landratsamtes entsteht, dort, wo früher ein Parkdeck stand. Die geschützte Lage ist für die Arbeiter allerdings eher Fluch als Segen. Menschen, Material und Fahrzeuge müssen sich durch eine Hofeinfahrt zwängen, die auf die Prinzregentenstraße führt. Das löst dort Verkehrsbehinderungen aus, Fußgänger müssen auf die andere Straßenseite wechseln.

Wer von ihnen sich schon immer einmal gefragt hat, warum, der kennt nun die Antwort: Das Landratsamt bekommt mehr Platz im Herzen von Augsburg.

