08.02.2020

Mehr Wohnungen und Geschäfte

an Peter Högg. Ihm geht es zuerst ums Trinkwasser

Peter Högg ist seit sechs Jahren Bürgermeister von Diedorf. Er strebt eine zweite Amtszeit an und kandidiert für die Gruppierung Wir für Diedorf (WfD).

1. Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben für die nächsten sechs Jahre?

Neben der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung sind zwei Beispiele für wichtige Vorhaben in den nächsten sechs Jahren die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Bereitstellung von bezahlbaren Flächen für örtliches Handwerk und Gewerbe.

2. Welches Projekt packen Sie zuerst an, sollten Sie als Bürgermeister bestätigt werden?

Zuerst werden wir die gemeindeeigene Trinkwasserversorgung langfristig sichern und ausbauen, um unabhängig von anderen Versorgern zu sein.

3. Was war in letzter Zeit das größte politische Versäumnis in Diedorf?

Es gab meines Erachtens während meiner sechsjährigen ersten Amtszeit keine großen politischen Versäumnisse in Diedorf, notwendige Sanierungsmaßnahmen wurden umgesetzt und neue Projekte verwirklicht.

4. Was würden Sie sich für die Gemeinde wünschen?

Für unsere Marktgemeinde wünsche ich mir ein gutes soziales, gesellschaftliches und politisches Miteinander, denn nur gemeinsam können wir für Diedorf etwas bewegen und die Zukunft gestalten.

5. Was fingen Sie mit Ihrem Leben an, wenn Sie noch mal 20 wären?

Ich würde wieder daran glauben und darauf vertrauen, gemeinsam mit ehrlichen Wegbegleitern die richtigen Entscheidungen für mich zu treffen.

6. Welches Geschäft fehlt in Diedorf?

Verbesserte Einkaufsmöglichkeiten für alle Ortsteile.

7. Was ist Ihre persönliche Untugend?

Das Plündern der Süßigkeitenvorräte nach anstrengenden Tagen.

