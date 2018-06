15.06.2018

Mehr als 1500 Mitgliederbeim TSV Zusmarshausen

Gerhard Biber bleibt Vorsitzender des TSV Zusmarshausen. Er wurde, wie auch seine Stellvertreter, bei der Hauptversammlung im Amt bestätigt.

Zweiter Vorsitzender Andreas Herch stellte die erfreuliche Finanzsituation des Vereins vor. So konnte auch 2017 wieder ein Überschuss erwirtschaftet und die Darlehenssituation merklich verbessert werden. Zudem wurden umfangreiche Bauprojekte in Angriff genommen: Der Tennisplatz und die Duschen im Vereinsheim wurden saniert und ein kleines Funktionsgebäude für die Abteilung Leichtathletik errichtet. Als zukunftsweisenden Fortschritt für den TSV bezeichnete Herch die Eröffnung der Geschäftsstelle, in der nun mit dem Dritten Vorsitzenden Rainer Metschke und Sabine Steichele zwei kompetente Mitarbeiter die umfangreiche Verwaltungsarbeit abwickeln. Auch technisch sieht sich der mittlerweile mehr als 1500 Mitglieder zählende Verein gut für die Zukunft gerüstet, da eine innovative Mitgliederverwaltung installiert wurde. Der TSV veranstaltete zwei Trainerlehrgänge, die Zahl der lizenzierten Übungsleiter stieg auf 38. Gerhard Biber stellte die festlichen Aktivitäten vor. Mit der Abteilung Stockschützen begrüßte er ein neues Mitglied im TSV. Martin Wiedemann berichtete über seine Aktivitäten als neuer Sponsorenbeauftragter.

Bei den Neuwahlen stellte sich bis auf Schriftführerin Verena Jaumann das gleiche Team wie im Vorjahr zur Verfügung. Das Führungsteam:

Gerhard Biber, Zweiter Andreas Herch, Dritter Rainer Metschke

Roland Hegele

Maria Drössler

Margit Hirle, Bernhard Sapper, Bernd Both

Herbert Hafner, Max Görens, Stefan Kuchenbaur

Kathi Baumeister, Manuel Schmidt

Robert Seewald, Herbert Watzal.

Georg Hartmann und Ewald Wurm wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Außerdem wurden folgende langjährige Mitglieder geehrt:

Erna und Roland Schneider, Margit Sendlinger

Karl Katzenschwanz und Anton Haid

Johann Baumeister

Alfred Hegele senior, Manfred Seidl und Johann Demharter

Emma Knie

Anton Helmschrott. (AL)

