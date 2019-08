vor 22 Min.

Mehr als 25.000 Besucher beim Dorfjubiläum in Adelsried

In den vergangenen Tagen waren Tausende auf dem Gelände unterwegs. Nun ziehen die Veranstalter Bilanz. Was die Gemeinde sich die Feier kosten lässt.

Von Philipp Kinne

Am Tag nach dem großen Finale ist in Adelsried aufräumen angesagt. Vor allem bei der Feuerwehr muss es schnell gehen. Sie war während der Festtage abgemeldet, erzählt die Adelsrieder Bürgermeisterin Erna Stegherr-Hausmann. So langsam kehrt der Ort wieder zurück zur Normalität. Was bleibt, sind Erinnerungen an ein „überwältigendes Fest“, zieht Stegherr-Hausmann Bilanz.

Über 25 000 Besucher seien in den vergangenen zehn Tagen auf dem Festgelände unterwegs gewesen. Hinzu kommen wohl noch einmal etwa 3000 Besucher, die ein Zehn-Tages-Ticket hatten, sagt Stegherr-Hausmann. Allein beim großen Umzug am ersten Festsonntag haben die Veranstalter 6000 einzelne Tagestickets verkauft. Etwa 3500 Gäste waren es am vergangenen Sonntag zum Festfinale in Adelsried. Für die Veranstalter ein voller Erfolg. „Es ist schon etwas besonderes, wenn so viele Menschen zusammenhelfen“, sagt die Bürgermeisterin. Hunderte halfen ehrenamtlich an den Hofstellen der Vereine. Stegherr-Hausmann: „Viele haben sich sogar extra Urlaub genommen.“

Gutes Wetter sorgt für viele Besucher

Besonders das Wetter dürfte dazu beigetragen haben, dass das Dorfjubiläum sehr gut besucht war. An den Wochenenden hat es kaum geregnet. „Nur das Abschlussfeuerwerk musste wegen einem Gewitter nach vorne verschoben werden“, sagt Stegherr-Hausmann. Ob sich die vielen Besucher für die Organisatoren auch finanziell gelohnt hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die Gemeinde gehe für das Fest von Kosten in Höhe von insgesamt rund 250 000 Euro aus, so die Bürgermeisterin. Auf der Einnahmenseite stehen nach derzeitigem Stand etwa 90 000 Euro durch Ticketverkäufe. Hinzu kommen acht Prozent der Einnahmen an den Hofstellen, die an die Kommune gehen. „Wie viel das ist, wird sich zeigen“, sagt Stegherr-Hausmann. Sie zeigt sich zufrieden. Allein bis Ende des ersten Festwochenendes seien bereits rund 6500 Liter Bier ausgeschenkt worden. „Dieser Betrag dürfte sich noch einmal verdoppelt haben.“

Über 700 Teilnehmer beim Umzug durch Adelsried

Ihr persönlicher Höhepunkt der Festtage sei der große Umzug mit über 700 Teilnehmern gewesen, sagt die Bürgermeisterin. Der Zug sollte eine Zeitreise durch den Ort abbilden. Mit dabei waren zum Beispiel mittelalterliche Rittergruppen, aber auch altertümliche Landwirte oder moderne Elektroautos. Auch die Oldtimerausstellung und der Tag der Blasmusik seien beeindruckend gewesen, so die Veranstalterin.

Aus polizeilicher Sicht sei das Fest „weitestgehend friedlich und unauffällig verlaufen“, sagt Alfred Götz von der Polizei Zusmarshausen. Eine abschließende Bilanz werde man aber erst in den kommenden Tagen ziehen.

Einen Zwischenfall am Rande der Feier gab es allerdings. Mehre Jugendliche sollen in der Nacht zum ersten Fetstonntag auf einen 39-Jährigen losgegangen sein. Die Polizei ermittelt. Von weiteren Schlägereien wisse Veranstalterin Stegherr-Hausmann nichts.

Bleibt der Stadel ein Ort für Veranstaltungen?

Sie hofft, dass das Fest nun auch nachhaltig den Ort verändern wird. Konkret denkt sie dabei an den Stadel der Schützen. Normalerweise lagern hier in der Nähe des Wertstoffhofs Gerätschaften der Gemeinde. Weil die Schützen das Lager für das Fest aber „sehr liebevoll“ hergerichtet haben, werde nun darüber nachgedacht, die alten Stadel dauerhaft für Veranstaltungen zu nutzen. Das gehe aber nur, wenn der Gemeinderat beschließt, ein neues Lager für die Fahrzeuge und Geräte der Kommune zu bauen, sagt Stegherr-Hausmann. „Wenn es nach mir geht, können wir das sehr gerne machen.“ Vielleicht könnte der Stadel beim Straßenfest zur neuen Umfahrung wieder zum Einsatz kommen. Dann nämlich steht das nächste Fest in Adelsried an.

