Mehr als nur ein Laden zum Einkaufen in Lützelburg

Vor drei Jahren hat mit der Metzgerei das letzte Geschäft geschlossen. Nun hat ein Dorfladen eröffnet. Warum dieser Laden ein bisschen dem halben Ort gehört.

Von Sonja Diller

Traumstart für den neuen Lützelburger Dorfladen: Die Frühlingssonne strahlt vom Himmel, Pfarrer Franz Xaver Sontheimer spricht den Segen, Bürgermeister Karl Hörmann fasst sich beim Grußwort kurz, aber herzlich, und sogar Landrat Martin Seiler kommt an diesem „ganz besonderen Tag für Lützelburg“ auf eine Stippvisite vorbei. Wie es dazu kam, dass der Gablinger Ortsteil nun einen schicken eigenen Laden hat, erzählte Bernhard Christi den vielen Gästen am Eröffnungstag. „Wir haben es geschafft“, ist der ehrenamtliche Geschäftsführer der Dorfladen-Lützelburg-Unternehmensgesellschaft sichtlich froh, dass der große Tag endlich da ist.

Drei Jahre hat es von der Idee bis zum bunten Warenangebot im nagelneuen Haus gedauert. Nachdem 2016 mit der Metzgerei der letzte Laden im Dorf geschlossen worden war, musste eine Lösung her. Ein Arbeitskreis bildete sich, Ideen wurden gesammelt, Fördertöpfe gesucht und die Finanzierung auf die Beine gestellt. Gemeinsam mit der Gemeinde wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Daten wurden eingesammelt, Formulare ausgefüllt, Gespräche geführt. Im Februar 2019 kam die Zusage der Förderung vom Amt für Ländliche Entwicklung. 75000 Euro reine Materialkosten für den Ausbau wurden eingesetzt, ohne die vielen Helfer wäre es aber gar nicht möglich gewesen, das Projekt auf die Beine zu stellen.

Jeder kann Miteigentümer des Dorfladens werden

120 Bürger zeichneten Anteile, und es bestehe natürlich immer noch die Möglichkeit, praktisch Miteigentümer des Dorfladens zu werden, rührte Christi am Eröffnungstag gleich noch die Werbetrommel. Ein dickes Dankeschön schickte Christi an die Familie Lang als Bauherren und namentlich an die vielen Handwerker, die ehrenamtlich dafür sorgten, dass es am letzten März-Samstag losgehen konnte mit dem Einkaufen in Lützelburg. „Da mag man gerne Lützelburger sein“, so sein zufriedenes Fazit.

Der Chef im neuen Laden ist Jürgen Wiedenmann, der als stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Dorfladen schon mittendrin stand im Geschehen. Stolz stellte er den Gästen sein Team vor, das künf-tig die Kunden rundum beraten wird, versprach Wiedenmann. Das geht auch gut bei einem Tässchen Kaffee im Bistro des Dorfladens. Oder auf dem Retro-Sofa, das am Eröffnungstag gleich eine lustige Damentruppe in Beschlag genommen hatte.

Freude auf einen entspannten Einkauf

Martina Zeller hofft auf viele regionale Produkte und hat extra nicht gefrühstückt, um das Angebot im Bistro zu probieren. Manuela Gensberger testet den versprochenen Superkaffee und ist sehr zufrieden damit. „Ich werde nachher gleich mal checken, ob ich alles finde, was auf dem Zettel für den Wocheneinkauf steht“, sagt Irmgard Käs. Das macht Alexandra Blaschka auch und freut sich auf einen entspannten Einkauf.

Mit vielen Produkten aus der Region zielt Wiedenmann auf den oft geäußerten Wunsch nach Nachhaltigkeit beim Einkauf. Daran erinnerte auch Bürgermeister Karl Hörmann: Der Dorfladen wäre viel zu schade als Notnagel für andernorts Vergessenes, und wirtschaftlichen Sinn mache das auch nicht. Denn die gefahrenen Kilometer auf dem Weg zu den großen Einkaufszentren müsse man bei korrekter Preiskalkulation beim Einkauf mit 30 Cent anrechnen. Einen Vorgeschmack auf den Zusatzbonus des Dorfladens als Treffpunkt und Begegnungsstätte bekamen die Gäste beim Ratsch auf den dicht besetzten Bierbänken vor dem Laden. Die Gäste fühlten sich wohl. Beste Voraussetzungen also für einen florierenden Laden mitten im Dorf.

