vor 49 Min.

Mehr als nur zwei Punkte gewonnen

So gewinnt man mehr als zwei Punkte. Anstatt sofort nach dem 6:1 nach hause zu fahren, spielten die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid noch mit Jugendlichen und Erwachsenen der Lebenshilfe, die beim Spiel in Hofstetten zu Gast waren. Beim Abschlussbild gab es nur strahlenden Gesichter.

Wie die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid nach dem 6:1-Erfolg beim TV Hofstetten mit einer ganz besonderen Aktion noch weitere Pluspunkte sammelten

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid kamen im Spiel der 3. Bundesliga beim TV Hofstetten zu einem schnellen 6:1-Sieg. Nach nur einer Stunde und 45 Minuten Spielzeit hätte das TTC-Team eigentlich die 300 Kilometer-Heimreise aus Unterfranken antreten können. Doch das Langweider Quartett sorgte noch für ein ganz besonderes Highlight und sammelte weitere Pluspunkte.

Langweids Teamchefin Katharina Schneider musste zwar beruflich bedingt auf Martina Erhardsberger verzichten, doch war dieser Ausfall für den TTC weniger schmerzlich, als es der Ausfall von Franziska Schreiner, der Tochter der Ex-Langweiderin Yunli Schreiner, für Hofstetten war. So fiel dem TTC die Favoritenrolle noch eindeutiger zu.

Nach der guten Leistung von Sarah Alzinger gegen Schwabhausen nahm Katharina Schneider die junge Spielerin erneut ins Team. Zusammen mit Martyna Dziadkowiec war sie im Doppel erfolgreich. Im Einzel musste sie Anna-Luisa Herrmann zwar den Sieg und damit den Gastgebern den Ehrenpunkt überlassen, konnte aber dennoch ihre gute sportliche Reife bestätigen, war sie doch beim 11:13 im Entscheidungssatz dem Sieg über ihre Gegnerin, die in der 3. Bundesliga eine positive Bilanz vorweisen kann, nahe.

Durch den Sieg des TTCL-Spitzenduos Schneider/Krazelova war schnell klar wohin der Weg führen wird. Noch klarer wurde dies durch TTCL-Siege in den ersten Einzelspielen zur 4:0-Pausenführung. Trotz im ersten Satz locker gehaltener Zügel brachte Katharina Schneider ihr Spiel mit 3:0 nach Hause. Ebenso wie Martyna Dziadkowiecz gegen die zur Spitzenspielerin gewordenen Svenja Horleben und Maria Krazelova zur 5:1-Führung. Katharina Schneider ließ das Spitzenspiel zuweilen locker spielend zwar über die volle Distanz gehen, setzte aber letztlich mit einem deutlich Gewinn des Entscheidungssatz den Schlusspunkt zum 6:1.

Am Ende gab es nur Gewinner in der Halle

Doch damit war das Gastspiel in Unterfranken noch nicht beendet. Unter den Zuschauern war nämlich eine größere Gruppe tischtennisbegeisterter Jugendlicher und Erwachsener der Lebenshilfe Miltenberg. Nach dem Match hatten alle die Möglichkeit, selbst an die Platte zu treten und gemeinsam mit den Bundesligaspielerinnen zu spielen. Dazu gab es Autogramme und es wurden jede Menge Erinnerungsfotos geschossen. Überragend fanden die Gastgeber und die Zuschauer die Reaktion des TTC Langweid: Das Team blieb komplett in der Halle und spielte fast eine Stunde mit den Gästen. „Herzlichen Dank dafür! Eine tolle Geste!“, schrieb der TV Hofstetten auf seiner Homepage. Der Spaß an dieser tollen Aktion war allen Beteiligten deutlich anzumerken. Beim gemeinsamen Abschlussbild, gab es jede Menge strahlende Gesichter. So haben an diesem Tag ausschließlich Gewinner die Halle verlassen. (jug)

TV Hofstetten – TTC Langweid 1:6. Horlebein/Herrmann - Schneider/Krazelova 7:11, 8:11, 4:11, Fath/Pfeiffer - Dziadkowiec/Alzinger 5:11, 5:11, 7:11, Horlebein - Dziadkowiec 6:11, 9:11, 10:12, Fath - Schneider 13:15, 1:11, 8:11, Herrmann - Alzinger 8:11, 11:8, 11:3, 6:11, 13:11, Pfeifer - Krazelova 6:11, 3:11, 8:11, Horlebein - Schneider 5:11, 14:12, 7:11, 11:8, 5:11.

Themen Folgen