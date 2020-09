vor 17 Min.

Mehre Straßen gesperrt: Gersthofen macht dicht

Ab Montag wird die Brücke über die B2 in der Gersthofer Bahnhofstraße gesperrt. Weitere Sperrungen in der Gersthofer Innenstadt sorgen für Verkehrsbehinderungen.

Plus In den kommenden Wochen müssen sich Autofahrer in Gersthofen und Thierhaupten auf Stau einstellen. Saniert werden die Straßen über den Lech und die Brücke über die B2.

Gersthofen/ Thierhaupten Schon jetzt staut es sich zu Stoßzeiten in Gersthofen regelmäßig. Besonders auf der Bahnhofstraße über die B 2 stehen Autofahrer im Feierabendverkehr im Stau. Nun könnte sich die Situation zuspitzen. Denn die Brücke ist ab Montag komplett gesperrt. Und das ist nicht die einzige Baustelle in Gersthofen.

Eine Woche später, ab Montag, 21. September, werden auch die Bauern- sowie die Kanalstraße über den Lech und Lechkanal gesperrt. Geplant ist die Sperre bis Freitag, 16. Oktober. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, wird in dieser Zeit die Straßendecke erneuert.

Außerdem werden – im Auftrag der Stadt Gersthofen – die Gehwege und Einmündungen saniert und repariert. Weil die Straßen komplett gesperrt werden, rechnet die Stadt mit „erheblichen Einschränkungen“ für Autofahrer. Für Anlieger soll die Strecke soweit möglich nutzbar bleiben, andere Verkehrsteilnehmer werden umgeleitet.

Große Baustelle an der Gersthofer Bahnhofstraße

Auch die andere große Baustelle an der Gersthofer Bahnhofstraße wird voraussichtlich bis Mitte Oktober andauern. Die Straße bekommt eine neue Asphaltschicht, dabei wurde die Brücke zuletzt vor vier Jahren bereits saniert. Auf Nachfrage beim Staatlichen Bauamt war die Rede von einem „Materialfehler“. Man habe vor vier Jahren beim Straßenbelag ein Material verwendet, das sich im Nachhinein als zu weich herausgestellt habe. Die Folge sind tiefe Spurrillen, die nun beseitigt werden sollen.

Bessere nachrichten gibt es dagegen von einer weiteren Lechbrücke über im nördlichen Landkreis Augsburg. Die Sanierung der Lechbrücke zwischen Meitingen und Thierhaupten liege im Zeitplan, erklärt das Staatliche Bauamt auf Nachfrage. Die Rollenlager, auf denen sich die Brücke bewegen kann, wenn sie sich aufgrund der wechselnden Temperaturen dehnt oder zusammenzieht, werden schrittweise ausgetauscht. Auf den Flusspfeilern wurde der Austausch bereits vor einigen Tagen abgeschlossen, nach dem Wechsel der beweglichen Teile auf der Thierhauptener Uferseite werden sie nun auf der Meitinger Seite durch neue Rollen ersetzt.

Sanierung der Lechbrücke zwischen Meitingen und Thierhaupten im Zeitplan

Nach aktuellem Stand können die Arbeiten planmäßig beendet werden, sodass ab 19. Oktober der Verkehr wieder auf zwei Spuren über die Lechbrücke rollen kann. Derzeit ist eine einspurige Verkehrsregelung eingerichtet. Für den Austausch der Lager wird die Brücke von unten mit Pressen angehoben, weshalb die Belastung durch darüberfahrende Autos und Lastwagen begrenzt werden muss. Begonnen hatten die Arbeiten im Frühjahr.

Zunächst wurden die Pfeiler des Bauwerks verstärkt, damit diese der Belastung beim Anheben standhalten, und ein Gerüst montiert. Dazu war in den ersten Wochen ein 38 Tonnen schweres Brückenuntersichtgerät im Einsatz, von dem aus die Bauarbeiter ihre Aufgaben erledigten, ohne dass ihnen Baugeräte die Handlungsfreiheit einschränkten. Nach Abschluss dieser vorbereitenden Arbeiten begann im Sommer der Austausch der Lager.

Sanierungsarbeiten an den drei Brücken über Lech, Lechflutkanal und Lechkanal

Schon im vergangenen Jahr war die wichtige Verbindung über den Lech, auf der an normalen Werktagen etwa 10.000 Fahrzeuge unterwegs sind, zeitweise nur einspurig befahrbar, für einige Wochen wurde sie sogar ganz gesperrt. Grund waren damals dringend nötige Sanierungsarbeiten an den drei Brücken über Lech, Lechflutkanal und Lechkanal.

Der Großteil der Arbeiten war vergangenes Jahr schneller beendet, weshalb die Ingenieure den Austausch der Lager vertagten. Sie hatten gehofft, dass dieser bei laufendem Verkehr ohne erneute Einschränkungen möglich wäre. Doch die Brückenpfeiler waren nicht so tragfähig wie erwartet, in der Praxis wich das Bauwerk von den mehr als 50 Jahre alten Bauzeichnungen ab.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen