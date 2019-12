vor 57 Min.

Mehrere Arbeitsunfälle im nördlichen Landkreis

Dreimal haben sich Arbeiter am Dienstag verletzt und mussten anschließend ins Krankenhaus.

Gleich drei Mal innerhalb kurzer Zeit kam es am Dienstag zu Arbeitsunfällen. Der erste passierte gegen 11.35 Uhr im Stadtgebiet Gersthofen bei einer Spedition. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein ein 36-jähriger Lkw-Fahrer den rechten Mittelfinger an einer Eisenrampe eingeklemmt, als er diese herunter ließ, um sein Fahrzeug beladen zu können. Der Mann verletzte sich dabei so schwer, dass er anschließend ins Krankenhaus musste.

Der zweite Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.45 Uhr in Thierhaupten. Ein 51-jähriger Mann stürzte von einem rollbaren Gerüst und verletzte sich dabei am Kopf. Passiert ist der Unfall, als er auf einem Balken an der Deckenverkleidung Druck ausübte und das Gerüst dadurch wegrutschte. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte rückwärts aus etwa 1,5 Metern auf den Betonboden. Auch der 51-Jährige musste ins Krankenhaus.

Abends gegen 19.20 Uhr geschah der dritte Arbeitsunfall, dieses Mal in Herbertshofen. Ein 33-Jähriger verletzte sich mit einem Eisenrost am Fuß. Wie die Polizei mitteilte, hob er mit einem Deckenkran einen Eisenrost an, um ihn auf einen Kanalschacht zu setzen. Dabei rutschte der Rost aus der Halterung und das schwere Teil fiel dem 33-Jährigen auf den rechten Fuß. Mit Verdacht auf eine Mittelfußfraktur musste er ins Krankenhaus. (AL)

