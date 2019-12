vor 23 Min.

Mehrere Verletzte bei Glatteisunfällen im Landkreis

Mehrere Autofahrer kommen von der Fahrbahn ab. Die Polizei sperrt kurzzeitig die Straße zwischen Neumünster und Unterschöneberg und mahnt zur Vorsicht.

Autofahrer im Landkreis sollten sich in den nächsten Tagen besonders vorsichtig auf den Straßen fortbewegen. Durch die angekündigten nächtlichen Minusgrade wächst die Gefahr von gefährlichem Glatteis auf den Fahrbahnen. Bereits gestern verzeichneten die Polizeidienststellen im Landkreis mehrere Unfälle, die auf rutschige Straßenverhältnisse zurückzuführen sind.

Gleich zweimal gerieten Autofahrer auf der Straße zwischen Neumünster und Unterschöneberg ins Rutschen. Wie die Polizeiinspektion Zusmarshausen auf Anfrage mitteilt, geriet gegen 6.50 Uhr ein Autofahrer mit seinem Wagen auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. Kurz darauf ereilte einen weiteren Fahrer in dem Abschnitt das gleiche Schicksal. Beide wurden leicht verletzt. Die Straße wurde aufgrund der akuten Glätte durch polizei und Feuerwehr kurzzeitig gesperrt, bis der Winterdienst seine Arbeit gemacht hatte. Gegen 7.20 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.

Unfälle bei Welden und Hiltenfingen

Die Polizeiinspektion in Wertingen berichtet von zwei Glatteisunfällen am Dienstagmorgen zwischen 7 und 8.30 Uhr. Bei einem Unfall zwischen Welden und Emersacker wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Ein weiteres Rutschopfer blieb bei Unterthürheim unverletzt.

Glatt war es auch ganz im Süden des Landkreises: Auf der Straße zwischen Ettringen und Hiltenfingen landete gegen 7.10 Uhr ein Auto in einem Acker. Grund auch hier: plötzlich auftretende Schneeglätte. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für die nächsten Tage nachts Temperaturen deutlich unter null Grad voraus. Zudem besteht die Gefahr leichter Schnee- oder Regenschauer, was sehr schnell zu Blitzeis auf den Fahrbahnen führen kann. Die Polizei appelliert daher auch für den Rest der Woche an die Autofahrer, besondere Vorsicht walten zu lassen. Gerade auf weniger befahrenen Nebenstrecken, an Waldrändern und in windgeschützten Ecken kann es gefährlich glatt werden.

Themen folgen