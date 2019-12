09.12.2019

Mehrere Verletzte nach Unfällen

Im dichten Verkehr kracht es bei Zusmarshausen

Mehrere Menschen zogen sich am Freitag im Bereich Zusmarshausen Horgau bei Verkehrsunfällen Verletzungen zu.

Das aufsehenerregendste Unglück ereignete sich bereits am Freitagmorgen in der Augsburger Straße in Horgau. Dort fuhren drei Autos ineinander, Sprit und Öl liefen aus. Ein 22-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei auf Höhe des Netto nicht rechtzeitig gebremst und hatte zwei vor ihm wartende Autos aufeinandergeschoben. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro. Die Feuerwehr musste die Straße sauber machen, die Augsburger Straße war etwa eine Stunde lang nur einseitig befahrbar.

Ganz ähnlich verlief ein Unfall am Freitagmittag bei Zusmarshausen auf der Staatsstraße 2510. Dort bemerkte laut Polizei ein 28-jähriger Autofahrer zu spät, dass vor ihm die Autos verkehrsbedingt anhielten. Die Bilanz: drei beschädigte Autos und eine 57-Jährige, die über Rückenschmerzen klagte.

Ganz allein war dagegen eine 68-Jährige, die mit ihrem E-Bike stürzte und sich Gesichtsverletzungen zuzog. Laut Polizei wollte sie in Wollbach links abbiegen, gab Handzeichen und schaute sich nach hinten um. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad. (AL)

