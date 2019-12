vor 18 Min.

Mehring ist in Meitingen der Spitzenkandidat

Die Freien Wähler wollen ein „Bollwerk gegen die AfD“ sein und die stärkste Kraft bleiben. Bei Themen wie dem Stahlwerk sehen sie sich dicht an den Menschen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler (FW) im Bayerischen Landtag, Fabian Mehring, will sich trotz seiner Spitzenfunktion im Landtag weiterhin auch in der örtlichen Kommunalpolitik engagieren. Bei der Nominierungsversammlung im Gasthof Neue Post in Meitingen wählten die Delegierten der FW den 30-jährigen einstimmig zu ihrem Spitzenkandidaten.

„Um im Landtag das beste für unsere Heimat herausholen zu können, muss ich wissen, wo daheim der Schuh drückt“, sagte Mehring. Dabei steckte Mehring hohe Ziele für seine Gruppierung aus: „Bei den Landtagswahlen waren wir die stärkste politische Kraft in Meitingen und hatten die Nase sogar vor der CSU“. Das wolle man auch bei den Kommunalwahlen schaffen und die größte Fraktion im Marktrat werden.

Freie Wähler gehen vom dritten Listenplatz aus ins Rennen

Aufgrund ihres Ergebnisses bei den Landtagswahlen gehen die FW am 15. März erstmals auch vom dritten Listenplatz aus ins Rennen. Sie treten abermals mit vier Listen (FLW, UWG, FWG und Freie Wähler) und 96 Kandidaten an. Aktuell stellen die Parteifreien neun der 24 Marktgemeinderäte und wollen diese Position ausbauen, wie Ortsvorsitzender Robert Hecht erklärt, der auf Listenplatz kandidiert.

Mit Franz Wengenmeier aus Langenreichen steht ein ehemaliger Marktrat mit guten Einzugschancen auf der Liste. Außerdem kehrt Buttenwiesens langjähriger Bürgermeister Norbert Beutmüller wieder zurück an den Lech. Zudem finden sich unter anderem Schützenvorsitzender Christian Schemberg oder Feuerwehr-Chefin Michaela Meier auf der Liste. „Wir haben aber auch frische Gesichter, wie die angehende Juristin Ann-Katrin Hafner aus dem Ortsteil Ostendorf“, sagte Hecht. Der breite Mix verschiedener Berufsgruppen vom Unternehmer über den Lehrer bis zum Bundesbanker soll die Liste attraktiv gehalten werden.

Auf den gesunden Menschenverstand setzen

Mit diesem Team wollen die Freien Wähler laut ihrem Spitzenkandidaten Mehring auch in Zukunft für einen „pragmatischen und sachorientierten Politikansatz, der statt Ideologien auf gesunden Menschenverstand setzt“ stehen und ein „Bollwerk gegen die AfD“ sein, die sich erstmals um Mandate im Meitinger Gremium bewerben wird.

Mehring: „Ich erlebe die innere Zerstrittenheit und inhaltliche Planlosigkeit der AfD im Landtag jeden Tag und finde, dass wir eine solche Gurkentruppe auf kommunaler Ebene nicht brauchen. Wir wollen vereinen, statt zu spalten, so wie uns das zuletzt bei der Debatte um das Stahlwerk gelungen ist“, sagt er.

Die Kandidatenliste der Freien Wähler:

1) Fabian Mehring

2) Robert Hecht 3)

3) Franz Wengenmayr

4) Christian Olmer

5) Michaela Meier

6) Christian Schemberg

7) Gabriele Hafner

8) Clemens Beutmüller

9) Anneliese Hecht

10) Meinrad Liepert

11) Ann-Katrin Hafner

12) Tomislav Barisic

13) Franziska Hochmair

14) Antonia Hecht

15) Wolfgang Kempf

16) Peter Hurle

17) Gérard Materna

18) Susanne Beutmiller

19) Wolfgang Prokoph

20) Günter Schuster

21) Gerhard Libal

22) Nikolaus Stegmiller

23) Heinrich Schilling

24) Norbert Beutmüller

25) Richard Franz

26) Robert Suiter

