vor 18 Min.

Mehring legt im Streit nach

Abgeordneter der Freien Wähler erneuert seine Kritik

Von Christoph Frey

Keinen Anlass zurückzurudern sieht der FW-Politiker Fabian Mehring im Streit mit der CSU im Augsburger Kreistag. Diese hatte Mehrings Vorwurf, sie habe die (inzwischen aufgelöste) Fraktionsgemeinschaft zwischen FDP und Linkspartei befördert, zurückgewiesen und dem Landtagsabgeordneten und Kreisrat vorgeworfen, er wolle sich lediglich persönlich profilieren.

Mehring legte nun noch einmal nach: „Die CSU kann ihr Eigentor nicht rückgängig machen, indem sie anschließend auf die Stürmer der anderen Mannschaften losgeht. Wer aber aus Eigeninteresse extreme politische Kräfte salonfähig macht, wird auch in Zukunft - ohne Ansehen von Person oder Parteizugehörigkeit - mit meiner deutlichen Kritik rechnen müssen.“

Mehring verteidigt zudem die Aufnahme der Republikaner-Kreisrätin Friedlinde Besserer in der vorangegangenen Wahlperiode in die FW-Kreistagsfraktion. Das habe „zur finalen Auflösung – wenigstens dieser – Rechtspopulisten im Augsburger Kreistag“ geführt. Gleiches habe die CSU im Augsburger Kreistag mit einem Kommunalpolitiker der AfD vollzogen.

Die Stimmung zwischen Freien Wählern und CSU, die in der Landespolitik Partner sind, ist im Augsburger Kreistag seit sechs Jahren gereizt. Damals trennte sich die CSU von den FW und ging eine Partnerschaft mit der SPD ein. Diese hat die zurückliegenden Kommunalwahlen trotz deutlicher Verluste beider Partner überdauert. In der Kreispolitik gibt weiter das schwarz-rote Bündnis den Ton an.

