Meitingen/Augsburg

vor 5 Min.

Lechstahl-Prozess: Jahrelange Haftstrafe für den Ex-Chef

Am Mittwoch fiel das Urteil gegen insgesamt drei Angeklagte. Ein früherer Geschäftsführer der Lech-Stahlwerke soll Subunternehmen gegen Schmiergeld Aufträge zugeschanzt haben.

Plus Der Ex-Lechstahlmanager soll Hunderttausende Euro Schmiergeld kassiert haben. Er sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Die Stunde der Wahrheit hat für den 55-Jährigen geschlagen: Der ehemalige Spitzenmanager wurde im sogenannten "Lechstahlprozess" zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteil. Am Mittwoch sprach die 15. Strafkammer des Landgerichts in Augsburg das Urteil über drei Männer: Einen Unternehmer aus dem Kreis Eichstätt, seinen Steuerberater und den 55-jährigen früheren Geschäftsführer des Stahlwerks in Herbertshofen bei Meitingen.

Themen folgen