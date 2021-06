Meitingen/Augsburg

Urteil im Lechstahl-Prozess: „Gier war größer als die Angst vor Strafe“

Plus Schmiergeld für Aufträge – diese Methode hatte bei den Meitinger Lech-Stahlwerken offenbar System. Nun sind die Urteile gefallen. Was trieb die Angeklagten an?

Von Philipp Kinne

Sein Appartement in Berlin, das Penthouse in Augsburg, die Luxusurlaube – alles weg. „Die Gier war größer als die Angst vor Strafe“, zitiert die Vorsitzende Richterin den Angeklagten. Regungslos nimmt der ehemalige Topmanager das Urteil entgegen. Seit anderthalb Jahren lebt der 55-Jährige zwischen Gefängniszelle und Anklagebank. Auch eine Schar von Anwälten konnte nicht verhindern, dass der Ex-Spitzenverdiener wohl jahrelang hinter Gitter wandert. Hunderttausende Euro an Schmiergeld steckte sich der Ex-Manager der Lech-Stahlwerke (LSW) in Meitingen in die Taschen – trotz üppigem Managergehalt.

