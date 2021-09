Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall auf der B2

Ein Mann touchiert im Stau das Heck seiner Vorderfrau und fährt danach einfach weiter. Der Polizei liegen jedoch Aufnahmen von dem Unfall vor.

Ein Unfallflüchtiger wird wahrscheinlich schon bald Besuch von der Polizei bekommen. Der Fahrer hatte am Mittwoch auf der B2 im Stau ein anderes touchiert und sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Eine 28-jährige Autofahrerin war laut Polizei gegen 7.10 Uhr an der Anschlussstelle Biberbach auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs. Aufgrund der Baustelle stockte der Verkehr. Ein Autofahrer bemerkte dies zu spät und touchierte das Heck der 28-jährigen. Während die Frau an der nächstmöglichen Ausfahrt anhielt, fuhr der Verursacher weiter. Der Schaden am Fahrzeug der 28-jährigen wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Da der Wagen der Frau mit Dashcams ausgerüstet war, werden diese nun ausgewertet, um dem Unfallflüchtigen auf die Spur zu kommen. (thia)