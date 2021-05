Autofahrer kriegt in Meitingen die Kurve nicht

Ein 23-Jähriger will abbiegen und touchiert in der Kurve die Leitplanke. Sein Auto muss danach abgeschleppt werden.

Nicht die Kurve gekriegt hat ein 23-jähriger Autofahrer am Dienstag in Meitingen. Der Mann war gegen 14.30 Uhr von Erlingen in Richtung Meitingen unterwegs.

Autounfall in Meitingen

An der Abzweigung nach Markt wollte er links abbiegen. Dabei schaffte er laut Polizei die Kurve nicht. Mit der Beifahrerseite touchierte er die Leitplanke. Der Gesamtschaden beträgt rund 5000, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (thia)

