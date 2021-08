Autofahrerin überschlägt sich mehrfach auf der B2 bei Meitingen

Eine 34-Jährige ist mit ihrer Tochter in Richtung Augsburg unterwegs und gerät plötzlich ins Bankett. Beim Gegenlenken verliert sie die Kontrolle über ihren Wagen.

Einen schweren Unfall hat es am Donnerstag auf der B 2 bei Meitingen gegeben. Eine 34-jährige Autofahrerin war alleinbeteiligt von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen.

Die Frau war gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Augsburg unterwegs, als sie laut Polizei plötzlich ins Bankett geriet. Beim Versuch das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen, kollidierte sie mit der Leitplanke. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen mehrfach und blieb in der Böschung liegen. Mit ihm Auto saß ihre Tochter.

B2 musste für eine Stunde gesperrt werden

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Nach Auskunft der Polizei befindet sich die Frau jedoch nicht in Lebensgefahr. Ihre Tochter blieb zwar unverletzt, wurde aber zur Sicherheit ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Rettungsmaßnahmen musste die B2 für etwa eine Stunde in Richtung Süden gesperrt werden. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 3000 Euro. (thia)