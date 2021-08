Baugebiet in Meitingen: Jetzt geht's wirklich los

Archäologische Grabungen bedeuteten für Häuslebauer in Meitingen eine harte Geduldsprobe. Doch nun ist ein Ende der Wartezeit in Sicht.

Im Neubaugebiet an der Donauwörther Straße in Meitingen geht es Schritt für Schritt voran: Laut Bürgermeister Michael Higl ist das 1,8 Hektar große Gelände nahe der SGL Carbon soweit erschlossen. Alle Bauplätze seien verkauft oder zumindest fest zugesagt. Der Rathauschef rechnet damit, dass letzte archäologische Arbeiten noch im August abgeschlossen werden können und im September oder Oktober mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Archäologische Funde aus Römerzeiten hatten dafür gesorgt, dass es auf dem Gelände seit Jahren zu massiven zeitlichen Verzögerungen gekommen war. "Noch nie hat mich ein Neubaugebiet so lange beschäftigt", so Higl und denkt an die Bauwerbenden, die lange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten. Nun sei man jedoch mit den letzten Detailfragen beschäftigt und stehe in den Startlöchern. Unter anderem hat die Gemeinde bereits den Bau eines Zauns in Auftrag gegeben, der entlang der Bahnlinie nördlich des Baugebietes gezogen werden soll. In den nächsten Monaten soll das Vorhaben realisiert werden.

Meitingen: Das wird mitten im Ort gebaut

Auf der Baufläche an der Donauwörther Straße wird schon bald eine Mischung aus 13 Einfamilienhäusern, drei Wohnanlagen und einer Einrichtung für Wohngruppen des Dominikus-Ringeisen-Werkes entstehen. Die Straßennamen für das Neubaugebiet wurden bereits von der Marktgemeinde Meitingen festgelegt: Sie sollen Weberstraße und Bürgermeister-Rieger-Straße heißen. Bleibt zu hoffen, dass das lange Warten für die Häuslebauer ein baldiges Ende nimmt. Bürgermeister Higl jedenfalls wünscht ihnen einen reibungsloseren Ablauf bei der Errichtung des Eigenheims, als es bei den vorbereitenden Arbeiten der Fall war.

Lesen Sie dazu auch