Meitingen

10:49 Uhr

Betriebsunfall in Meitingen: Mann quetscht sich die Hand ein

Bei einem Betriebsunfall in Meitingen erlitt ein Mann schwere Quetschungen an der Hand.

Bei Wartungsarbeiten an einer CNC-Maschine kam es am Freitag zu einem Betriebsunfall in Meitingen: Ein 37-jähriger Arbeiter quetschte sich die Hand ein.

