Meitingen

30.06.2021

Das Meitinger Cineplex-Kino öffnet nach acht Monaten Zwangspause

In den Kinos im Landkreis Augsburg, wie hier im Cineplex in Meitingen, wurden aufgrund des Coronavirus schon im vergangenen Jahr Schutzmaßnahmen für die Besucher ergriffen. So wurde die Kapazität der großen Säle begrenzt. Dennoch hatten die Lichtspielhäuser jetzt lange schließen müssen.

Plus Kino Am Donnerstag werden im Cineplex die ersten Filme des Jahres zu sehen sein – und das mitten im Sommer. Über Vorbereitungen, Neustarts und Hoffnungen.

Von Laura Gastl

Kaum zu glauben: Seit November flimmerte kein einziger Film mehr über die Leinwände im Cineplex-Kino Meitingen. Die über sieben Monate währende Durststrecke hat nun ein Ende. Am heutigen Donnerstag darf das Filmtheater in Meitingen wieder eröffnen, ebenso wie die beiden Kinos in Aichach und Königsbrunn. Sie alle gehören der Betreiberfamilie Rusch. Geschäftsführer Alexander Rusch erzählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen