18.06.2021

Das erste Selfie: Matthias Mark ist nach Stammzellenspende wieder zu Hause

Plus Der an Leukämie erkrankte Matthias Mark aus Meitingen konnte das Krankenhaus verlassen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Stammzellen nicht abgestoßen werden.

Viele Meitinger hatten mit Familie Mark gezittert. Die lebensbedrohliche Leukämie-Erkrankung des Vaters hatte in der Marktgemeinde eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Jetzt ist der Rechtsanwalt und Gemeinderat wieder daheim bei seinen Lieben und darf auf Heilung hoffen. Ein Selfie zeigt es.

