Meitingen

18:30 Uhr

Der große Arbeitgeber SGL in Meitingen ist "auf dem Weg der Besserung"

Mit neuen Produkten aus der Krise? Wie geht es weiter bei der SGL Carbon in Meitingen: Darüber informierte sich Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (links im Bild) mit Fabian Mehring und SGL-Manager Robert Ernst-Siebert.

Plus Der Konzern SGL kämpft sich aus der Krise und setzt für die Zukunft auch auf Produkte für die Herstellung von Batterien und Brennstoffzellen für die Autoindustrie.

Von Christoph Frey

Nach schwierigen Zeiten mit Stellenabbau und Verlusten kommt die SGL Carbon wieder in Tritt. Der Konzern, dessen Niederlassung in Meitingen zu den wichtigsten Industriestandorten im Landkreis Augsburg zählt, kommt besser durch die Corona-Krise, als ursprünglich befürchtet worden war. "Das Geschäft zieht wieder an", sagte der Meitinger SGL-Niederlassungsleiter Dr. Markus Partik gegenüber unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen