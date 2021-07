Meitingen

06:00 Uhr

Die Meitinger Grundschule soll doppelt so groß werden

Wie viel Grün bleibt noch, wenn die Grundschule in Meitingen doppelt so groß gebaut wird?

Plus Meitingens Einwohnerzahl wird in den kommenden Jahren wohl stark wachsen. Eine Folge: Die Marktgemeinde muss Millionen in Schulen und Kindergärten investieren.

Von Marco Keitel

Noch vor wenigen Jahren sagte das Statistische Landesamt für Meitingen 11.400 Bewohner im Jahr 2030 voraus. Unwahrscheinlich, denn in der Marktgemeinde leben jetzt schon über 12.000 Menschen, Tendenz steigend. Auch mehr Kinder gibt es von Jahr zu Jahr. Damit reiht Meitingen sich in die lange Liste der Orte im Landkreis Augsburg ein, die Erweiterungsbedarf bei Schulen und Kindergärten haben. Wo und wie können die zusätzlichen Plätze für die Kinder entstehen?

