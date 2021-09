Die Polizei stoppt einen betrunkenen Autofahrer in Meitingen

Mit rund 1,7 Promille saß ein Autofahrer in Meitingen hinterm Steuer. Er muss seinen Führerschein abgeben.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in der Nacht auf Samstag in Meitingen gestoppt. Die Beamten kontrollierten den Fahrer gegen 1.40 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Meitingen. Dabei stellten sie fest, dass es im Auto nach Alkohol roch. Der Verdacht bestätigte sich. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 1,7 Promille, teilt die Polizei mit. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. (kinp)