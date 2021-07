Meitingen

18:40 Uhr

Die beste Zeit ist jetzt für die Absolventen der Meitinger Realschule

Plus Die Absolventen der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule in Meitingen feiern ihren Abschluss. Zwei Schülerinnen freuen sich über die Traumnote 1,0.

"Die beste Zeit ist jetzt", sagte Direktor Michael Kühn am Mittwoch. Er wollte 157 Absolventinnen und Absolventen in der Aula der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule ein positives Lebensgefühl mit auf den Weg geben. Die Aussage gelte vor allem mit Blick auf die Leistungen der Absolventen. Die Abschlussnoten waren im Durchschnitt besser als in den vergangenen Jahren. Dass gute und schlechte Zeiten oft nah beieinanderliegen, betonte er mit einem Zitat des englischen Autors Charles Dickens: "Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten, es war das Zeitalter der Weisheit, es war das Zeitalter der Dummheit."

